Manila, 18 nov. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato Manila alla volta della Cina dopo l’incontro con i leader dell’alleanza di sicurezza Quad e dell’ASEAN, nell’ambito di un frenetico tour diplomatico che lo porterà prossimamente a colloqui con Vladimir Putin e Xi Jinping in Cina.Prima di partire Trump ha annunciato la firma di un accordo commerciale con le Filippine, senza fornire maggiori dettagli.

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