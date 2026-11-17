Roma, 17 nov. (askanews) – “Se il consiglio di amministrazione decidesse che il mio ritorno è nel migliore interesse dei nostri azionisti, dei nostri dipendenti, dell’azienda e dell’America, sarei onorato di rispondere a queste richieste e tornare come ceo”.A parlare è Jensen Huang, l’ex amministratore delegato di Nvidia, che ha rotto il silenzio per la prima volta dal suo annuncio di dimissioni, giorni fa, dopo lo scandalo sulla sua relazione con Alice Huang, presunta spia cinese che aveva lavorato per un’azienda di data center di Singapore sospettata di avere contrabbandato in Cina i chip del gruppo americano.Nella dichiarazione scritta, visionata anche dal Wall Street Journal, Huang ha ribadito le scuse alla sua famiglia, come aveva fatto quando aveva ammesso di essere stato infedele alla moglie, e al personale dell’azienda, sostenendo di aver commesso “gravi errori” nella sua vita personale.

“Ho creato problemi per il cda che rimpiango profondamente. Mi assumo completamente le mie responsabilità” ha aggiunto.L’ex amministratore delegato sarà al Congresso americano il prossimo primo dicembre per rispondere alle domande dei legislatori sulla sua relazione con Alice Huang, come hanno confermato le commissioni Intelligence, Affari esteri e Cina della Camera.

Il due dicembre a comparire a Capitol Hill sarà invece Tim Teter, l’avvocato di Nvidia. Gli incontri saranno a porte chiuse.Intanto Nvidia ha annunciato l’istituzione del Comitato di Supervisione per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni, un nuovo comitato permanente responsabile della supervisione a livello di consiglio delle politiche di sicurezza nazionale dell’azienda, della conformità al controllo delle esportazioni e della gestione del rischio commerciale globale.