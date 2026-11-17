Kiev, 17 nov. (askanews) – Tra Ucraina e Russia la guerra ora passa anche per la distruzione dei ponti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato il bombardamento del ponte di Kerch, in Crimea: “Chiunque – ha scritto sui social – può vedere le conseguenze sul principale snodo militare che collega il territorio della Russia alla nostra Crimea ucraina”, e ha aggiunto: “La Russia colpisce quotidianamente le nostre infrastrutture, ponti compresi, a Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv e nell’oblast di Odessa.

Noi ricostruiamo le nostre infrastrutture. Ma ricordiamo anche alla Russia che la guerra tornerà sempre là dove ha avuto inizio”.Una risposta quella del presidente ucraino, all’intensificarsi degli attacchi russi alle infrastrutture civili ucraine nelle ultime settimane. Gli ultimi a essete colpiti da droni e missili russi sono stati il Ponte Nord e il Ponte Sud, che collegano le due sponde della capitale dell’Ucraina attraverso il fiume Dnipro.”La Russia non fa nulla di nuovo.

Fa quello che ha fatto negli ultimi cinque anni: distrugge le infrastrutture dell’Ucraina, cerca di distruggere l’Ucraina stessa – dice un giornalista di Kiev – ma i nostri ponti resisteranno, l’Ucraina resisterà e sono convinto che l’Ucraina vincerà questa guerra”.”La vita a Kyiv è molto peggiorata da maggio scorso, ci colpiscono quasi ogni giorno.

A volte i razzi, a volte i droni… è difficile studiare, è difficile vivere, ed è davvero spaventoso sapere che la tua vita è collegata a qualcosa che gente malata in Russia decide di fare alla tua città per niente”, afferma una studentessa. E sui ponti colpiti, dice: “Se non ci sono più ponti qui, come facciamo a tornare a casa? Ricordo che stavamo proprio discutendo di questo scenario, chiedendoci cosa sarebbe successo se ci fossimo ritrovati bloccati sulla riva sinistra e come sarebbe stato possibile tornare indietro. Ci sembrava spaventoso, poi è successo davvero. Per me, è un atto di terrore contro i civili. Lo fanno per terrorizzarci, per impedirci di credere nella vittoria”.Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, sulla distruzione del ponte di Kerch ha dichiarato che “è importante che l’Ucraina si difenda”.