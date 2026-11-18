Gerusalemme, 18 nov. (askanews) – Svolta in Israele. L’opposizione ha conquistato la presidenza della Knesset, il Parlamento dello Stato ebraico, con l’elezione di Matan Kahana, deputato del partito Yashar, che ha ottenuto 66 voti favorevoli contro 52 contrari. Kahana sostituisce Amir Ohana, esponente del Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu, dopo oltre sei ore di ostruzionismo parlamentare da parte dei deputati del blocco del premier.Kahana ha sconfitto il candidato del Likud Ofir Katz grazie al sostegno dei quattro partiti della coalizione guidata dal presidente di Yashar, Gadi Eisenkot, e dei due partiti arabi Raam e Lista comune.Il partito ultraortodosso Giudaismo unito nella Torah ha invece votato a favore di Katz, nonostante le ipotesi di una sua possibile astensione.L’elezione rappresenta un importante successo politico per il blocco guidato da Eisenkot, che punta ad assumere il controllo delle attività parlamentari dopo la perdita della maggioranza da parte di Netanyahu nelle elezioni del mese scorso.

Sono ancora in corso, intanto, i negoziati per la formazione di un nuovo governo.La sostituzione di Ohana consentirà all’opposizione di esercitare un maggiore controllo sull’agenda legislativa della Knesset, aprendo la strada alla presentazione di provvedimenti per abrogare alcuni degli elementi principali della controversa riforma della giustizia approvata durante la precedente legislatura.