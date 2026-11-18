La Lega accelera sulla questione pensioni: Quota 64 è l’obiettivo del vicepremier Matteo Salvini già a partire dal prossimo anno, il 2027. I dettagli.

In pensione a 64 anni? La Lega accelera, l’annuncio di Salvini

Il capitolo pensioni continua a essere al centro dei pensieri della Lega e di Matteo Salvini in particolare, che vorrebbe già dal prossimo anno, il 2027, partire con Quota 64.

Ma ecco le sue parole in un video diffuso dal partito: “In pensione a 64 anni già dal 2027, grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche.” E ancora: “Supereremo la legge Fornero già dall’anno prossimo permettendo a decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori di andare in pensione non più a 67 ma a 64 anni.” L’annuncio è arrivato subito dopo una riunione con il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il responsabile economico della Lega Alberto Gusmeroli, relatore della Manovra.

Ma vediamo più nel dettaglio che cosa prevederebbe la proposta della Lega per andare in pensione a 64 anni.

Pensione a 64 anni. Salvini: “Una scelta di giustizia e buonsenso”

Per Matteo Salvini l’andare in pensione a Quota 64 sarebbe una “scelta di giustizia e buonsenso”. La Lega intanto assicura che nella legge di Bilancio “ci sarà la copertura finanziaria necessaria” per avviare la misura già dal prossimo anno.

Ma ecco quale sarebbe nel dettaglio la proposta della Lega: consentire la pensione a 64 anni con 36 anni di contributi. La somma dei due requisiti fa 100, come quindi la vecchia Quota 100, che però prevedeva 62 anni di età e 38 di contributi. Durigon ha quindi parlato di una platea potenziale di decine di migliaia di lavoratori. Ci sarebbero però alcuni nodi importanti da sciogliere, ovvero gli effettivi requisiti di accesso, le eventuali penalizzazioni sull’importo dell’assegno e i costi della misura.