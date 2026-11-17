Nel corso di un dibattito a Rainews24, la frase di Nicola Zingaretti sul fatto che gli italiani non avrebbero i soldi nemmeno per cambiarsi le mutande ha scatenato la reazione di Nicola Procaccini.

Nel corso di un dibattito a Rainews24, la frase di Nicola Zingaretti sul fatto che gli italiani non avrebbero i soldi nemmeno per cambiarsi le mutande ha scatenato la reazione di Nicola Procaccini. I dettagli di quanto avvenuto.

Zingaretti, che figura: “Gli italiani non hanno i soldi per cambiarsi le mutande”

L’ex governatore del Lazio e oggi europarlamentare del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso di un dibattito a RaiNews24 ha detto: “Stanno chiudendo i negozi perché la gente non ha più i soldi, perché non arriva a fine mese, perché non riesce ad andare a mangiare una pizza la sera.

Non hanno i soldi per cambiarsi le mutande. Perché non dobbiamo ammettere che c’è un problema drammatico legato alle disuguaglianze?” La frase ha destato sconcerto, con il co-presidente del Gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, che ha subito replicato. Ecco che cosa ha detto.

Zingaretti, che figura: “Gli italiani non hanno i soldi per cambiarsi le mutande”. La replica al veleno di Procaccini

Dopo le parole di Nicola Zingaretti, ha subito replicato Nicola Procaccini: “Questa roba è vergognosa. Questa roba che gli italiani ‘non possono manco cambiare le mutande’, ma veramente volete fare la compagna elettorale così? Dicendo agli italiani che sono dei morti di fame che non si possono neanche cambiare le mutande? Veramente volete fare la campagna elettorale così? Ma un minimo di dignità.” Ma nn è finita qui, perché Procaccini ha aggiunto: “Ma quantunque fosse vero, non mi permetterei mai di dire una roba del genere.

È vergognoso quello che state dicendo. Ma come fate a dire che non ci possiamo cambiare le mutande?”. E poi il nuovo attacco a Zingaretti: “Ma quando sono aumentati i poveri? I consumi sono anche aumentati? Non ne azzecca una! Dire che non siamo tutti ricchi non significa dire che non possiamo cambiarci le mutande. Ma vergognati!”.