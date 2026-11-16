Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha duramente criticato la proposta avanzata da Nicola Fratoianni e sostenuta da Alleanza Verdi e Sinistra di introdurre una patrimoniale .

Maurizio Gasparri, il presidente dei senatori di Forza Italia ha duramente criticato la proposta avanzata da Nicola Fratoianni e sostenuta da Alleanza Verdi e Sinistra di introdurre una patrimoniale .I dettagli.

Patrimoniale, Gasparri affonda la sinistra: “Chi offre di più?”

Maurizio Gasparri ha criticato la proposta di introdurre una patrimoniale avanzata da Nicola Fratoianni e sostenuta da Alleanza Verdi e Sinistra.

Il presidente dei senatori di Forza Italia ha accusato il campo largo di essere impegnato in una competizione finalizzata a introdurre nuove tasse: “Avanti, avanti nel campo largo, chi offre di più? Tassiamo i grandi patrimoni, mettiamo la patrimoniale per tutti”. Secondo Gasparri, infatti, dietro la proposta di colpire le grandissime ricchezze si celerebbe il rischio di estendere il prelievo fiscale anche al risparmio degli italiani e alla proprietà immobiliare.

In questo modo non solo verrebbero coinvolti i ricchi ma anche i comuni cittadini.

Gasparri rivendica la posizione di Forza Italia

Come appena visto Maurizio Gasparri ha criticato aspramente la proposta avanzata da Nicola Fratoianni e sostenuta da Alleanza Verdi e Sinistra di introdurre una patrimoniale. Il Senatore ha poi rivendicato anche la posizione di Forza Italia: “Proprio quando emergono con chiarezza ulteriori scandali riguardanti l’uso nel passato di fondi destinati al reddito di cittadinanza, con miliardi intascati da gente che non ne aveva alcun diritto.

La sinistra fa a gara a chi inventa la tassa più odiosa per finanziare sperperi. Ma questa gara porterà a una nuova sconfitta, perché le tasse vanno ridotte, non aumentate. Perché la sinistra non vuole colpire soltanto i grandi patrimoni ma vuole, come sempre, colpire i patrimoni diffusi. L’Italia ha un popolo di risparmiatori e di proprietari di casa, colpendo i quali si realizzerebbe una grande iniquità sociale, aggravata dallo sperpero di risorse pubbliche, tipico delle sinistre. Noi, invece, vogliamo abbassare le tasse per tutti, tutelare la casa e dare un lavoro vero, non un’elemosina di Stato, a chi deve tutelare la propria dignità con un impiego sicuro. È quello che abbiamo fatto creando in questi anni più di 1.200.000 posti di lavoro in più. Mentre quando governavano gli altri il lavoro diminuiva e aumentavano soltanto gli sprechi clientelari.”