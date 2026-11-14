Secondo gli ultimi sondaggi politici, l’astensionismo rischia di diventare uno dei principali avversari dei partiti in vista delle prossime elezioni. Sono centinaia di migliaia gli italiani che potrebbero rinunciare al voto o che non hanno ancora deciso quale schieramento sostenere. A preoccupare è soprattutto il numero di elettori indecisi nell’area del centrosinistra, che supera quota 550mila, ma anche le possibili perdite per Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Partito Democratico.

Astensionismo, oltre mezzo milione di elettori di centrosinistra ancora indecisi: i partiti a rischio

L’astensionismo si conferma una delle questioni più delicate per il futuro della politica italiana. A preoccupare non è soltanto la possibilità che una parte consistente degli elettori scelga di non recarsi alle urne, ma anche la difficoltà dei partiti di recuperare il rapporto con chi non ha ancora maturato una decisione sul proprio voto.

A delineare il quadro è un’analisi di Nando Pagnoncelli, pubblicata sul Corriere della Sera e realizzata sulla base di circa 20mila interviste condotte da Ipsos Doxa tra giugno e ottobre 2026. I dati restituiscono l’immagine di una partecipazione democratica in progressiva contrazione: alle elezioni politiche del 2022 l’affluenza si era fermata al 63,9%, mentre alle Europee del 2024 era scesa ulteriormente, attestandosi al 49,7%.

Una tendenza che rappresenta una sfida trasversale per tutte le forze politiche, chiamate non soltanto a conquistare nuovi consensi, ma soprattutto a riportare al voto una parte della popolazione sempre più distante dalla competizione elettorale.

Sondaggi politici, quali partiti rischiano più voti con l’astensione alta

Le possibili conseguenze dell’astensionismo interessano gli schieramenti politici in misura differente. Considerando i voti ottenuti alle Politiche del 2022, le stime individuano in Fratelli d’Italia il partito che potrebbe perdere il maggior numero assoluto di potenziali elettori, con circa 576mila persone orientate a non partecipare. Seguono il Movimento 5 Stelle, con 463mila, e il Partito Democratico, che rischia di non ritrovare alle urne circa 356mila sostenitori. La situazione cambia, però, se si rapportano queste possibili defezioni alla consistenza della rispettiva base elettorale: in questa prospettiva, il Movimento 5 Stelle risulta particolarmente esposto, seguito da Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Impegno Civico e Fratelli d’Italia. Il fenomeno, dunque, non riguarda esclusivamente i partiti che raccolgono più voti, ma anche quelli che potrebbero subire un ridimensionamento significativo rispetto al proprio bacino di riferimento.

Gli indecisi, il centrosinistra raccoglie quasi il 19%: oltre 550mila elettori senza una scelta

Tra gli elettori che non hanno ancora scelto quale partito sostenere emerge soprattutto il peso del centrosinistra e dell’area centrista. Quest’ultima rappresenta l’11,8% degli indecisi, pari a circa 350mila persone, mentre il centrosinistra arriva quasi al 19%, superando quota 550mila cittadini. Destra e centrodestra, invece, costituiscono poco meno del 17% degli indecisi, pur rappresentando circa il 29% della popolazione adulta. L’analisi evidenzia anche un legame tra difficoltà economiche e astensionismo: il 37,7% dei potenziali non votanti appartiene alla fascia medio-bassa e il 19% a quella bassa. Per il centrosinistra la sfida sarà quindi recuperare la fiducia degli elettori attraverso un programma condiviso e una leadership riconoscibile, cercando di riportare alle urne chi oggi è ancora indeciso.