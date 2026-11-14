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Porto Empedocle, il cane accanto al padrone morto in casa

Porto Empedocle, il cane accanto al padrone morto in casa

Per giorni un cagnolino non ha lasciato il corpo del suo padrone, trovato senza vita in casa a Porto Empedocle.

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Nella zona Vincenzella di Porto Empedocle, nell’Agrigentino, un uomo di sessant’anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Accanto a lui c’era il suo cane, un piccolo meticcio simile a un barboncino, che non si era mai allontanato dal corpo per tre o quattro giorni.

Il ritrovamento grazie agli amici

L’allarme è scattato nella tarda mattinata, quando alcuni amici hanno notato che non avevano più sue notizie.

Insospettiti anche dal cattivo odore che usciva dall’appartamento, hanno chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. L’uomo viveva da solo, separato, e il cane era l’unica presenza accanto a lui.

Le cause della morte secondo i primi accertamenti

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso e sarebbe caduto a terra.

Battendo violentemente la testa contro un mobile, avrebbe riportato una frattura cranica. L’ispezione cadaverica ha collocato il decesso ad almeno tre o quattro giorni prima del ritrovamento.

L’uomo aveva già avuto in passato seri problemi di salute. Il cane è rimasto a presidiare la stanza fino all’arrivo dei soccorritori.

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