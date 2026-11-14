Nella zona Vincenzella di Porto Empedocle, nell’Agrigentino, un uomo di sessant’anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Accanto a lui c’era il suo cane, un piccolo meticcio simile a un barboncino, che non si era mai allontanato dal corpo per tre o quattro giorni.

Il ritrovamento grazie agli amici

L’allarme è scattato nella tarda mattinata, quando alcuni amici hanno notato che non avevano più sue notizie.

Insospettiti anche dal cattivo odore che usciva dall’appartamento, hanno chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. L’uomo viveva da solo, separato, e il cane era l’unica presenza accanto a lui.

Le cause della morte secondo i primi accertamenti

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso e sarebbe caduto a terra.

Battendo violentemente la testa contro un mobile, avrebbe riportato una frattura cranica. L’ispezione cadaverica ha collocato il decesso ad almeno tre o quattro giorni prima del ritrovamento.

L’uomo aveva già avuto in passato seri problemi di salute. Il cane è rimasto a presidiare la stanza fino all’arrivo dei soccorritori.