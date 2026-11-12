Un tribunale di Kaliningrad, l’exclave balti della Federazione Russa, ha pronunciato la condanna a 12 anni di carcere nei confronti di Maria Bontsler, avvocata difensore di diritti civili riconosciuta a livello internazionale. La sentenza, resa pubblica giovedì, si basa su un’accusa di alto tradimento e prevede l’esilio in una colonia penale. L’intera procedura si è svolta a porte chiuse, senza la presenza di avvocati indipendenti né della stessa imputata, che ha espresso la propria dissociazione dalle imputazioni.

Maria Bontsler, 66 anni, è stata arrestata a Kaliningrad lo scorso maggio con l’iniziale imputazione di “cooperazione riservata con uno Stato straniero”. Successivamente, l’accusa è stata elevata al più grave reato di tradimento, per un presunto scambio di informazioni con i servizi di intelligence dell’Ucraina. La professionista, da decenni impegnata nella difesa di dissidenti, oppositori politici e altre figure perseguitate, ha negato categoricamente ogni responsabilità, sostenendo che le informazioni in questione erano già di dominio pubblico e rese note durante le udienze giudiziarie.

Accuse di alto tradimento e motivazioni della procura

Secondo gli inquirenti, Bontsler avrebbe fornito al Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) dati sensibili riguardanti funzionari del FSB coinvolti in indagini su spionaggio, tradimento e terrorismo. Le autorità affermano che le informazioni sarebbero state raccolte mentre l’avvocata rappresentava gli imputati in quei medesimi procedimenti, configurando così una “cooperazione segreta” con un potere straniero.

Nel corso della fase preliminare il caso è stato riclassificato da “cooperazione confidenziale” a alto tradimento, reato punibile fino a 20 anni di reclusione secondo la legislazione russa.

Cooperazione con l’Ucraina

Le accuse sostengono che Bontsler abbia trasmesso alle autorità ucraine dettagli sulla struttura operativa del FSB, consentendo così a un potenziale ostile di accedere a informazioni strategiche. La difesa, però, insiste che ogni elemento comunicato era già contenuto nei fascicoli giudiziari, il che rende la tesi dell’accusa priva di fondamento legale. Il caso ha attirato l’attenzione di osservatori internazionali, i quali hanno sollevato dubbi sulla reale natura delle accuse e sull’utilizzo del codice “tradimento” come strumento di repressione contro gli avvocati.

Processo a porte chiuse e condizioni di salute

Il procedimento giudiziario è stato condotto interamente a porte chiuse. Avvocati indipendenti e la stessa imputata sono stati esclusi dalle udienze, violando così i principi di trasparenza e difesa. Durante il periodo di detenzione preventiva, Maria Bontsler ha riferito di aver subito diversi problemi di salute, tra cui un episodio di arresto cardiaco per il quale ha affermato di non aver ricevuto cure adeguate. La carenza di assistenza medica è stata più volte documentata da osservatori dei diritti umani, i quali hanno evidenziato il rischio di aggravamento di patologie croniche come il diabete e l’ipertensione.

Problemi cardiaci e cure insufficienti

Nel suo ultimo intervento in aula, Bontsler ha dichiarato che l’intera persecuzione è derivata dall’attività professionale svolta a difesa di oppositori e dissidenti. Ha inoltre denunciato la mancanza di interventi medici tempestivi, definendo la situazione “un danno irreparabile” per la sua salute. I medici del centro di detenzione hanno confermato che le misure di emergenza non sono state attuate in conformità con gli standard internazionali, contribuendo a una crisi di salute che, a suo dire, avrebbe potuto mettere a rischio la vita.

Reazioni di organizzazioni per i diritti umani

L’associazione Nobel “Memorial”, attiva nella tutela dei diritti civili, ha etichettato Maria Bontsler come “prigioniera politica”. Il gruppo ha espresso preoccupazione per la natura manifestamente politica del reato imputato, sostenendo che la condanna è una forma di ritorsione contro il suo impegno legale. Diverse ONG internazionali hanno chiesto la revisione immediata della sentenza e il rilascio dell’avvocata, citando violazioni degli standard penali e dei diritti umani riconosciuti a livello globale.