Tunisia: diritti umani in pericolo sotto il governo di Kais Saied

La Tunisia sta attraversando un periodo critico con gravi violazioni dei diritti umani e repressione delle libertà civili.

Negli ultimi anni, la Tunisia ha assistito a un deterioramento allarmante delle libertà civili e dei diritti umani. Dal momento in cui Kais Saied è salito al potere nel 2019, le autorità hanno intensificato le loro azioni contro attivisti, oppositori e organizzazioni non governative. I rapporti delle principali ONG, come Human Rights Watch e Amnesty International, evidenziano una crescente ingiustizia e repressione nel paese.

Secondo Amnesty International, le autorità tunisine giustificano la loro azione con l’argomento di combattere il finanziamento sospetto e proteggere gli interessi nazionali. Tuttavia, questo approccio ha portato a arresti arbitrari, congelamenti di beni e restrizioni bancarie, tutte misure che minano profondamente la sfera dei diritti civili.

Il contesto della repressione

Il clima attuale in Tunisia è ben lontano dall’euforia dei giorni della Primavera Araba nel 2011, quando il paese sembrava aver trovato una strada verso la democrazia. L’anno ha segnato un punto di svolta negativo: Saied ha dissolto il parlamento e ha assunto poteri straordinari, governando per decreto e introducendo una nuova costituzione, approvata attraverso un referendum che ha visto una partecipazione molto bassa.

Le conseguenze per la società civile

Nei mesi recenti, almeno 14 ONG, sia locali che internazionali, hanno visto le loro attività sospese, tra cui la Tunisian Association of Democratic Women e la World Organisation Against Torture. Questo è un chiaro segnale dell’intensificarsi della repressione nei confronti di chi cerca di difendere i diritti umani e la giustizia sociale.

Processi politici e arresti

A novembre, il tribunale d’appello di Tunisi esaminerà il ricorso di oltre 30 individui coinvolti in un processo di massa che ha suscitato preoccupazioni internazionali. Questi soggetti, tra cui attivisti e avvocati, sono stati condannati a pene severissime in base a accuse ritenute infondate e motivate politicamente. La Human Rights Watch ha definito questo processo una mascherata giudiziaria, priva di garanzie di un processo equo.

Il caso di Jawhar Ben Mbarek

Uno dei casi più emblematici è quello di Jawhar Ben Mbarek, cofondatore dell’alleanza di opposizione, attualmente in sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione arbitraria. Condannato a 18 anni per cospirazione contro la sicurezza dello Stato, la sua situazione ha suscitato la solidarietà di altri leader politici, alcuni dei quali hanno intrapreso azioni simili per attirare l’attenzione sulle ingiustizie in corso.

Reazioni internazionali e richieste di giustizia

Queste violazioni non sono passate inosservate. Gli organismi internazionali stanno facendo pressioni affinché la comunità internazionale si faccia sentire e richieda il rispetto dei diritti umani in Tunisia. Secondo Khawaja di Human Rights Watch, è fondamentale che i partner internazionali della Tunisia condannino pubblicamente questi atti di ingiustizia e chiedano un immediato ripristino dei diritti e delle libertà fondamentali.

In conclusione, la situazione in Tunisia rappresenta una crisi dei diritti umani che richiede un’attenzione urgente e azioni concrete da parte della comunità internazionale. La difesa della democrazia e dei diritti civili deve diventare una priorità per garantire un futuro di speranza e giustizia per tutti i tunisini.