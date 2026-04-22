Intervistata a "Mattino Cinque", la donna ha asserito di non aver mai notato la presenza di Sempio nei pressi dell'abitazione.

Per “Mattino Cinque” è stata intervistata la vicina di casa dei Poggi, la quale ha detto di non aver mai notato la presenza né di Andrea Sempio né dei suoi amici nei pressi dell’abitazione dove è stata uccisa Chiara. I dettagli.

Garlasco, la vicina di casa dei Poggi rompe il silenzio su Sempio: “Mai visto”

Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco dopo la riapertura del caso che vede come unico indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. A “Mattino Cinque” è stata intervistata una vicina di casa dei Poggi, la quale però ha raccontato di non aver mai visto né Sempio né i suoi amici nei pressi della villetta dove si è consumato il delitto: “Non lo conoscevo, mai visto, nemmeno i suoi amici, niente.

Io stavo sempre in giardino, perché sono sempre lì, però non vedevo nessuno, mai visto, né lui né altri suoi amici.” La donna ha anche aggiunto che anche Marco Poggi, fratello della vittima, usciva poco.

Garlasco, parla la vicina di casa dei Poggi: “Non ho mai sentito schiamazzi in casa”

La vicina di casa di Poggi, intervistata da “Mattino Cinque“, ha proseguito raccontando di non aver mai sentito nemmeno schiamazzi dalla casa dei Poggi: “Non ho mai sentito schiamazzi in casa.

Qualche volta forse venivano a prenderlo in macchina, sentivo alla sera, ma di giorno non si sentiva parlare.” Sempre su Sempio, la vicina ha detto: “Non lo conoscevo affatto, abita anche qua lungo la strada, ma mai visto. Ho visto quella foto che più volte hanno pubblicato, ma non ricordo di averlo visto prima.”