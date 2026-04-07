Il Delitto di Garlasco continua ad essere al centro degli approfondimenti televisivi, ogni settimana emergono nuove ipotesi che puntano a fare maggiore luce su quanto accaduto in quella mattina di agosto del 2007 quando è stata uccisa la giovane Chiara Poggi. Ora grazie alle moderne tecnologie si possono fare ricostruzioni migliori anche se i dubbi restano.

La possibile dinamica di fuga del killer

Una delle piste prese in esame per riepilogare quanto accaduto è legata alla strada presa dal killer dopo l’assassinio. Si è sempre pensato fosse uscito dalla porta principale ma ora vi è una nuova possibilità.

Questa prende in esame, come dichiarato da Mattino Cinque e riportato da Leggo.it la possibilità che l’assassino sia uscito dalla porta sul retro, ritrovandosi quindi nel mezzo dei campi e lontano dal centro del paese.

Per lui quindi sarebbe stato più facile dileguarsi, facendo perdere le tracce. Il dubbio che sovviene è però legato alla presenza di tracce sulla maniglia della porta posteriore, avendo usato i guanti non ci saranno ormai più segni riconoscibili.

L’orario e l’alibi di Sempio che trema

Altro filone di interesse, scovato dalla ricostruzione del programma tv è collegato ad un orario, stavolta molto preciso. Questo infatti ferma l’orologio alle 09:58 del 13 agosto del 2007.

E’ a quell’ora che il cellulare di Sempio si sposta verso Vigevano, non uno spostamento diretto da casa, questo farebbe pensare ad un’attività prima di dirigersi verso la città, dove poi sarebbe approdato in biblioteca.

Essendo stato spento sino a quell’ora non si può sapere dove fosse prima, lo spostamento non diretto però apre alla possibilità che possa avere avuto un ruolo nell’assassinio di Chiara.