Nella notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari, si è verificato un grave episodio di violenza che ha portato alla morte di un giovane di 23 anni. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

Omicidio nella notte a Monserrato: muratore 23enne ucciso a colpi di pistola

Nella notte, a Monserrato, nell’area della Città metropolitana di Cagliari, un giovane di 23 anni che lavorava come muratore e residente a Villacidro ha perso la vita dopo essere stato colpito da un proiettile al petto. Come riportato da Cagliari Today, il fatto sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte, in piazza Settimio Severo, quando è scattato l’allarme che ha attivato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sarebbe intervenuto rapidamente il personale sanitario del 118, che avrebbe provato a lungo le manovre di rianimazione, ma le gravi lesioni riportate si sono rivelate fatali e ogni tentativo di salvargli la vita è risultato purtroppo inutile.

Muratore 23enne ucciso a colpi di pistola: indagini e area sotto sequestro

La zona dell’accaduto è stata subito delimitata e messa in sicurezza dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari insieme ai militari della Compagnia di Quartu Sant’Elena, permettendo così l’avvio dei rilievi tecnici da parte degli specialisti del Nucleo investigativo.

Le forze dell’ordine avrebbero avviato accertamenti approfonditi, raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili. Le indagini proseguono senza sosta, mentre l’intera area resta sotto osservazione per eventuali ulteriori sviluppi investigativi.