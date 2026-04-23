Casa, Tinagli: "Prezzi alle stelle in Ue, servono investimenti e regole"

In Europa trovare casa è sempre più difficile. Negli ultimi dieci anni i prezzi sono saliti fino al 60% e gli affitti continuano a crescere, colpendo soprattutto giovani e classe media. Una crisi diffusa, che riguarda grandi città e centri medi, e che nasce da più fattori: meno edilizia sociale,...

In Europa trovare casa è sempre più difficile. Negli ultimi dieci anni i prezzi sono saliti fino al 60% e gli affitti continuano a crescere, colpendo soprattutto giovani e classe media. Una crisi diffusa, che riguarda grandi città e centri medi, e che nasce da più fattori: meno edilizia sociale, boom degli affitti brevi, crescente pressione degli investitori sul mercato immobiliare.

Il Parlamento europeo ha approvato un rapporto per affrontare il problema: più investimenti, incentivi per rimettere sul mercato le case vuote e nuove regole, soprattutto sugli affitti turistici. L’Adnkronos ne ha parlato con Irene Tinagli, presidente della Commissione Casa del Parlamento europeo.

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