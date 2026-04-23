Crans-Montana, a Losanna concerto per le vittime: c'è anche Cocciante

Roma, 23 apr. (askanews) – Lacrime e commozione, circa 200 persone hanno partecipato a un concerto di beneficenza a Losanna per le vittime dell’incendio divampato a Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, in cui in 41 hanno perso la vita, per la maggior parte giovani A quattro mesi dalla tragedia, l’evento ha riunito le famiglie delle vittime e alcuni sopravvissuti al rogo per cui l’inchiesta per accertare le responsabilità sta andando avanti.Tra gli organizzatori del concerto, la produttrice Corinne Uzan: “Mio marito ed io – ha detto – abbiamo organizzato questo evento perché sentivamo un forte desiderio di aiutare e di fare qualcosa attraverso la musica.

La musica unisce le persone e può creare un senso di benessere in mezzo a tutta la sofferenza che circonda la tragedia di Crans Montana”.A esibirsi, anche Riccardo Cocciante: “Personalmente, penso che dobbiamo pensare alle persone che non ci sono più, dobbiamo tenerle a mente. A volte in un modo che può risultare un po’ triste, ma anche gioioso.

A volte per portare un po’ di conforto”.”Ci vuole tempo, ci vuole tempo, questo lo capisco – ha aggiunto il cantante – ma sicuramente aiuta. Non so se può guarire, ma sicuramente aiuta, quando non ci sentiamo molto bene, ascoltiamo un brano musicale e sentiamo i nostri cuori diventare più leggeri all’improvviso”.Toccanti le parole di due madri di vittime dell’incendio: “Non credo che l’espressione ‘commovente’ sia abbastanza forte.

Questa dimostrazione di solidarietà rappresenta l’umanità. E in effetti, per tutte le vittime, lassù o qui sulla Terra, significa solo una cosa: non vi dimentichiamo”. “Un concerto meraviglioso, perché aiuterà soprattutto quelli che sono rimasti ustionati, i ragazzi che sono ancora vivi e che ne hanno bisogno. Ringrazio molto per questa serata, penso che sia meravigliosa”.