Londra, David Bowie rivive nella mostra immersiva "You're Not Alone"

Londra, 22 apr. (askanews) – A Londra David Bowie rivive in una nuova mostra immersiva e multimediale, “David Bowie: You’re Not Alone”.Dieci anni dopo la sua scomparsa a 69 anni, al Lightroom i visitatori potranno rivedere le sue performance più famose, da Ziggy Stardust agli ultimi anni, come se fosse sul palco, con proiezioni sulle pareti e sul pavimento.”Un’esperienza che lo rende davvero vivo” hanno detto alcuni fan del Duca Bianco dopo aver visto la mostra, “ti senti come se fossi nel bel mezzo di un suo concerto”.