Elica rilancia su tecnologia e design a EuroCucina

Milano, 22 apr. (askanews) – Elica torna protagonista a EuroCucina con un passostrategico nel proprio percorso di evoluzione nel mondo del cooking, presentando unanuova gamma di piani a induzione completamente progettati internamente e dotati dellatecnologia proprietaria ID Technology.Al centro della proposta, un investimento da oltre 2 milioni di euro che ha portato allosviluppo di una piattaforma hardware e software innovativa, pensata per migliorareconcretamente l’esperienza in cucina.

Una soluzione che unisce design, prestazioni esemplicità d’uso, con superfici flessibili, controllo preciso della temperatura e unfunzionamento brevettato su silenziosità e efficienza.A completare il sistema, la nuova interfaccia Matrix, ispirata ai settori più avanzati comeautomotive, che introduce un linguaggio visivo evoluto fatto di grafiche dinamiche,animazioni e interazioni intuitive, ridefinendo gli standard della categoria.Il concept dello stand, “Where Cooking Has No Borders”, racconta una visione di cucinaaperta, inclusiva e senza confini, dove tecnologia e design dialogano in un ecosistemacoerente.

Un percorso immersivo che mette in scena l’identità di Elica, tra innovazione,ricerca e qualità manifatturiera.Nel corso dell’evento abbiamo raccolto le parole di Francesco Casoli, Presidente di ElicaS.P.A. che ha sottolineato come l’innovazione rappresenti un elemento imprescindibile percompetere in un mercato in continua evoluzione, tra nuove esigenze dei consumatori esfide legate alla sostenibilità: “Elica, da più di 50 anni leader nell’aspirazione, si presentacon dei prodotti che vanno al di là dell’aspirazione.

I nostri forni, i nostri sistemi di cottura, inostri piani aspiranti sicuramente riescono a cambiare il paradigma in cucina e questo èquello che facciamo come azienda”Spazio anche all’intervento di Luca Barboni, CEO di Elica S.P.A che ha evidenziato ilpercorso di trasformazione dell’azienda verso una vera e propria cooking company,capace di sviluppare tecnologie proprietarie e una visione distintiva nel panoramainternazionale: “Lo sviluppo delle nuova gamma di piani a induzione con tecnologiaproprietaria non rappresenta solo un ampliamento dell’offerta ma traccia una traiettoriaindustriale ben precisa, pronta a sostenere il percorso di innovazione di Elica. L’ambizioneè quella di guidare tutte quelle variabili che rendono Elica unica e distintiva”.Elica conferma così la propria capacità di anticipare il futuro, trasformando innovazione edesign in soluzioni concrete, pensate per ridefinire il modo di vivere lo spazio cucina.