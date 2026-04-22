Divieto di fumo a vita per under 17, cosa ne pensano i britannici

Buxton (Gran Bretagna), 22 apr. (askanews) – C’è chi è d’accordo, chi riflette sulla libertà di scelta, chi ha paura che si scateni l’effetto opposto. I cittadini britannici hanno pareri contrastanti sul disegno di legge che vieta ai minori di 17 anni, nati dal 2009 compreso in poi, di acquistare sigarette per tutta la vita.”Penso che sia davvero un’ottima idea”, dice l’infermiera Christine Methnani.

“Gli adolescenti non inizieranno mai a fumare e non subiranno pressioni dai coetanei a fumare sigarette”, aggiunge. Il diciottenne Reece Mellor teme invece che “diventerà al 100% una questione di mercato nero, le persone le compreranno le sigarette, per strada”.Per Paul Oliver invece i diritti sono diritti: “Le persone hanno il diritto di fare certe cose, il diritto di dedicarsi ad attività malsane come il fumo”, dice.