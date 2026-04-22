glo Hilo svela Y.O.U. Your Own Universe di Numero Cromatico

Milano, 22 apr. – Un’esperienza immersiva per ridefinire il rapporto tra corpo, spazio e linguaggio. È con questo intento che glo, brand di punta di BAT Italia nel segmento dei dispositivi scalda stick per consumatori adulti, è protagonista del Fuorisalone della Milano Design Week. A Palazzo Moscova, infatti, è stata presentata al pubblico Y.O.U. Your Own Universe, opera immersiva curata dal collettivo Numero Cromatico e raccontata da Simone Masè, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia: “YOU, per noi, è un’opera che ritrova i canoni di posizionamento del nostro Glo Hilo.

E’ un momento di connessione, di interazione, di accessibilità tra le persone e la tecnologia. E’ un’opera immersiva, è un’opera sorprendente e crediamo molto che, far parte di un sistema che contribuisca alla creazione di queste opere, sia un onore e un piacere per un’azienda come la nostra”.Y.O.U. Your Own Universe sarà il fulcro dello spazio glo a Palazzo Moscova, nel cuore del Brera Design District, tra gli epicentri più vitali del Fuorisalone, nell’ambito dell’iniziativa glo for art.

L’esperienza trasforma il chiostro di Palazzo Moscova in un paesaggio multisensoriale vivo e in continua evoluzione, realizzando un paesaggio visivo dinamico, in continua trasformazione, in cui il visitatore non è spettatore esterno ma parte integrante del sistema e della sua dimensione simbolica.Y.O.U. sarà, inoltre, perfetto collante, anche dal punto di vista cromatico della nuova Limited Edition di glo Hilo Plus, dal design ispirato a McLaren Racing, il brand sinonimo di prestazioni tecnologiche, design avanzato e continua ricerca della perfezione: ” La collaborazione tra Bat e McLaren, è una collaborazione strategica, che si fonda su principi ed elementi di grande rilevanza, d’espressione di eccellenza, di tecnologia, di innovazione, il continuo lavoro per la ricerca di un qualcosa che va oltre la performance del quotidiano.

Questa collaborazione, ci permette oggi di presentare la nuova limited edition di Glo Hilo, in edizione limitata. 2500 pezzi che verranno venduti in esclusiva, in primis sulla piazza di Milano durante la Milano Design Week, poi su tutto il territorio nazionale.” ha concluso Masè.Attraverso la creazione di format esperienziali, dunque, glo rafforza il proprio impegno nel creare spazi di condivisione memorabili, capaci di lasciare un segno concreto; una visione che si traduce anche nello sviluppo dei dispositivi glo Hilo** e glo Hilo Plus**, i più avanzati mai realizzati dal brand, progettati per offrire ai consumatori adulti un’esperienza superiore, grazie a funzionalità innovative e a un design raffinato e distintivo.Servizio Pubbliredazionale