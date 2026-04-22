A Milano pioggia di scatti per le scarpe giganti del Diavolo Veste Prada

Milano, 22 apr. (askanews) – Tra le installazioni più fotografate della Design Week ce n’è una che, in realtà, non è legata direttamente alla manifestazione: davanti al Duomo di Milano spiccano due enormi décolleté rosse, alte circa quattro metri, con un tacco che al posto dello spillo ha un forcone. Le scarpe, simbolo del film Il Diavolo Veste Prada 2, in uscita nelle sale dal 29 aprile, segnano l’ingresso di La Rinascente Milano, dove al piano -1 è stato allestito un pop up store dedicato alla pellicola con Meryl Streep e Anne Hathaway.Per tre settimane gli spazi interni del grande magazzino si trasformano nella redazione di Runway.

Una passerella rossa accompagna all’interno di un percorso che ricostruisce gli ambienti più rappresentativi de Il Diavolo Veste Prada: dall’ufficio di Miranda Priestly al celebre guardaroba, fino all’area trucco e parrucco e a un set fotografico che riproduce la copertina del magazine.Completa l’iniziativa una capsule di T-shirt in edizione limitata, ormai appuntamento ricorrente della Design Week milanese, quest’anno ispirata alle citazioni più celebri del film e proposta in formato blind box.