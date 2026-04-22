Il Papa in Guinea Equatoriale, la messa nella Basilica di Mongomo

Mongomo (Guinea Equatoriale), 22 apr. (askanews) – Papa Leone XIV ha celebrato una messa nella Basilica dell’Immacolata Concezione di Mongomo, il più grande edificio religioso dell’Africa centrale e la seconda Basilica più grande di tutta l’Africa, davanti a migliaia di fedeli.Il pontefice, proveniente da Malabo, è giunto nella città guineiana che si trova nei pressi della frontiera con il Gabon, nella provincia Wele-Nzas, nel penultimo giorno del suo viaggio in Africa.Durante l’omelia Leone XIV ha detto che anche oggi la Chiesa subisce persecuzioni e va incontro a incomprensioni per la diffusione del suo messaggio di fede.

Davanti a moltissimi fedeli, il pontefice ha ricordato loro che la prospettiva anche in Africa della Chiesa è quella di “continuare oggi sulla strada tracciata dai missionari, dai pastori e dai laici che vi hanno preceduto. A tutti e a ciascuno è richiesto un impegno personale che coinvolge la vita totalmente, perché la fede, celebrata in modo così festoso nelle vostre comunità e nelle vostre liturgie, – ha quindi detto – nutra le vostre attività caritative e la responsabilità nei confronti del prossimo, per la promozione del bene di tutti”.

“Questo impegno richiede perseveranza, costa fatica, talvolta sacrificio, ma è il segno che siamo davvero la Chiesa di Cristo”. Un annuncio del Vangelo, fatto “con gioia e senza timore”, può anche comportare “una Chiesa che, proprio per questo, può essere perseguitata”, ha concluso.