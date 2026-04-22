Pamela Genini è stata uccisa lo scorso ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin, con 76 coltellate. Lo scorso 23 marzo il cadavere della giovane modella è stato profanato. Ora ci sarebbe un sospettato, è quanto è emerso nel corso del programma “Dentro La Notizia”. I dettagli.

Femminicidio Pamela Genini: la profanazione del cadavere

Aveva solo 29 anni Pamela Genini, ennesima vittima di femminicidio.

La giovane modella è stata ucciso il 14 marzo dello scorso anno con 76 coltellate dall’ex fidanzato Gianluca Soncin. Pamela è stata poi sepolta al cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, dove era nata e cresciuta. Il 23 marzo 2026 qualcuno ha aperto la bara, tagliato e rubato la testa della giovane.

Un macabro gesto a cui nessuno sino a ora a saputo dare spiegazioni, la madre di Pamela ha infatti raccontato di non aver mai ricevuto minacce o altro.

Pamela Genini, spunta un sospettato della profanazione: il caso a Dentro la Notizia

Ci sarebbe un sospettato nelle indagini per la profanazione del cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa dall’ex compagno.

Gli inquirenti starebbero infatti esaminando alcuni video, i quali ritrarrebbero un uomo, in orario notturno, in prossimità del cimitero di Strozza. Ciò è quanto emerso durante la puntata di ieri, martedì 21 aprile, di “Dentro La Notizia”, programma condotto da Gianluigi Nuzzi.