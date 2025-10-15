Un altro femminicidio, questa volta la vittima è una ragazza di appena 29 anni, Pamela Genini, uccisa a coltellate dal compagno 52enne, Gianluca Soncin. Ecco chi era la giovane vittima.

Pamela Genini, uccisa a coltellate dal compagno 52enne

Ennesimo femminicidio. Siamo a Milano, in un appartamento del quartiere Gorla, dove un uomo di 52 anni, Gianluca Soncin, ha ucciso a coltellate la compagna di 29 anni, Pamela Genini.

L’uomo, poi, ha tentato di togliersi la vita ma è stato arrestato dalla polizia e ora si trova in carcere con l’accusa di omicidio aggravato. Quando sono arrivati i soccorsi per Pamela non c’era già più niente da fare. La 29enne e Soncin stavano insieme da circa un anno e, come riporta Il Giorno, la scorsa estate sarebbero andati in vacanza all’isola d’Elba, vacanza poi interrotta quando la ragazza ha deciso di andarsene in quanto lui avrebbe minacciato di ucciderle il cagnolino.

Chi era Pamela Genini, la ragazza di 19 anni uccisa dal compagno a coltellate: tra moda e Tv

Pamela Genini aveva 29 anni ed era originaria di Strozza, nel Bergamasco. Da madre russa e padre italiano, Pamela viaggiava per il mondo, tra Milano, Dubai e Montecarlo. In passato aveva anche provato a entrare nel mondo dello spettacolo partecipando, a 19 anni, a “L’isola di Adamo ed Eva“, programma condotto da Vladimir Luxuria. Pamela ha anche lavorato come modella e, insieme a un’amica, Elisa Bortolotti, aveva in negozio online, sul sito si legge: “EP SheLux è un brand Made in Italy che nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare.” Legatissima al suo cagnolini, i vicini la descrivono come una ragazza sorridente e gentile.