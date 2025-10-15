In Italia, la violenza contro le donne continua a mietere vittime con una frequenza inquietante. Sono storie di possesso, di ossessione e di libertà negate, come quella di Pamela Gemini, 29 anni, che a Milano è stata uccisa da chi diceva di amarla. Un altro nome che si aggiunge a una lista sempre più lunga di femminicidi, un’altra voce spezzata che chiede giustizia anche nel silenzio.

Femminicidio a Milano: un passato di minacce e paura

Le indagini, coordinate dal magistrato di turno, hanno confermato che tra i due esisteva una relazione iniziata circa un anno fa, segnata però da episodi di violenza e intimidazioni. Alcuni vicini hanno riferito di aver assistito mesi prima a un altro intervento delle forze dell’ordine, in seguito a un litigio. Una residente ha raccontato che, in quell’occasione, l’uomo avrebbe suonato a più citofoni per farsi aprire, ma Pamela, spaventata, aveva preferito chiamare il 112.

Nonostante ciò, i due erano poi tornati insieme, fino alla decisione della giovane di allontanarsi definitivamente dopo una vacanza all’Isola d’Elba. Da quel momento, l’uomo l’avrebbe minacciata, arrivando persino a dirle che avrebbe ucciso il suo cane.

Femminicidio a Milano: 29enne uccisa dal compagno, lui tenta il suicidio

Nella serata di martedì 14 ottobre, il silenzio del quartiere Gorla, a Milano, è stato squarciato dalle urla provenienti da un appartamento al civico 33 di via Iglesias. I vicini, impauriti, hanno lanciato l’allarme dopo aver sentito richieste disperate d’aiuto e aver assistito a una scena drammatica: un uomo, armato di coltello, trascinava una giovane donna sul balcone.

Quando gli agenti e i soccorritori del 118 sono arrivati, si sono trovati davanti a un quadro di orrore. La vittima, Pamela Gemini, 29 anni, giaceva in fin di vita, colpita più volte dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni. L’uomo, dopo averla ferita mortalmente, ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma.

La polizia scientifica ha effettuato rilievi nell’appartamento per ricostruire la dinamica dell’omicidio, mentre l’uomo, originario di Biella, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.