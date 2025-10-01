Sono apparse subito gravissime le condizioni della 16enne, figlia di Elisa Polcino, la donna di 49 anni uccisa dal marito con una pietra. La ragazza è stata operata, ecco le ultime notizie.

Femminicidio Elisa Polcino: la ricostruzione della tragedia

Ha confessato tutto Salvatore Ocone, il 58enne che ha ucciso la moglie, il figlio 15enne e ridotto in fin di vita la figlia di 16 anni a Paupisi, in provincia di Benevento.

“Li ho uccisi io” ha detto, la moglie, Elisa Polcino, con una grossa pietra, poi ha colpito i due figli, di 15 e 16 anni, e li ha trascinati in auto, per poi scappare. La vettura è stata poi ritrovata dai Carabinieri nella campagna di Ferrazzano, al suo interno il corpo ormai senza vita del 15enne e la 16enne in fin di vita. Il terzo figlio della coppia, Mario, al momento della tragedia si trovava a Rimini, dove lavora. Ora è rientrato in Campania per stare vicino alla sorella. Ecco le ultime notizie sulle sue condizioni.

Femminicidio Elisa Polcino, come sta la figlia 16enne ricoverata: gli aggiornamenti

Ha riportato una grave frattura cranica la ragazza di 16 anni colpita dal padre, Salvatore Ocone, che ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni. La 16enne è stata operata nella notte all’ospedale Neuromed di Pozzilli, dove ora si trova ricoverata in coma farmacologico con “trauma cranico severo dovuto a fratture multiple della teca cranica che vanno dal frontale all’occipitale.” I medici hanno spiegato che, per via di un edema diffuso, è stato necessario togliere tutti i frammenti ossei e parte della scatola cranica e che al momento ci sono alcuni focolai emorragici a livello cerebrale. Ora si dovranno aspettare qualche giorno affinché il cervello si sgonfi e “ci stiamo preoccupando essenzialmente di far sopravvivere la ragazza e, successivamente, si vedrà quali saranno gli esiti a livello cerebrale.”