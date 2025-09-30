La fuga dell’uomo accusato del femminicidio di Paupisi si è conclusa a Campobasso. L’arresto è avvenuto dopo ore di ricerche serrate da parte delle forze dell’ordine. L’intera comunità è sconvolta da un episodio che segna l’ennesima pagina di violenza domestica in Italia.

Il femminicidio a Paupisi: morta a 49 anni Elisa Polcino

A Paupisi, in provincia di Benevento, la comunità è stata scossa dalla tragica morte di Elisa Polcino, 49 anni, uccisa all’interno della propria abitazione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa e al volto con una pietra, mentre si trovava sul letto matrimoniale.

Le autorità stanno ancora accertando se l’aggressione sia avvenuta durante una lite o se la vittima sia stata colpita mentre dormiva. Vicini di casa hanno raccontato che tensioni tra la coppia erano presenti da tempo, evidenziando come urla e conflitti fossero ricorrenti. L’episodio ha interrotto bruscamente la quotidianità del piccolo centro, suscitando profonda commozione tra familiari e residenti.

Fermato a Campobasso l’uomo ricercato per il femminicidio a Paupisi, morto uno dei figli

Salvatore Ocone, 58 anni, marito della vittima, è stato rintracciato e fermato in Molise, tra Campobasso e Mirabello Sannitico, dopo essersi allontanato con i due figli minorenni, rispettivamente di 15 e 16 anni. Le prime informazioni indicano che il figlio maggiore sia deceduto durante la fuga, mentre la figlia è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale.

Il fermo dell’uomo è stato agevolato da un elicottero dei Carabinieri che ha individuato l’auto del sospettato, una Opel Mokka nera, e dalla successiva azione delle pattuglie di terra. Attualmente Ocone si trova sotto interrogatorio presso la caserma di Campobasso, mentre proseguono le indagini sulla dinamica dell’omicidio.