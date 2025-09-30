Tragedia a Paupisi, in provincia di Benevento, un uomo è ricercato dalle forze dell’ordine dopo aver ucciso la moglie, una donna di 49 anni, con colpi di pietra. È immediatamente scattata la caccia all’uomo, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire dinamica e motivazioni dell’omicidio.

Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa: chi era la vittima

Elisabetta Polcino, conosciuta come Elisa tra amici e vicini, era una donna di 49 anni che viveva con il marito nella villetta di contrada Frasso. La sua morte ha lasciato sgomenta la comunità locale, dove si racconta che la coppia stesse affrontando tensioni da tempo. La vicenda mette nuovamente in luce il drammatico problema del femminicidio in Italia, un fenomeno che continua a colpire duramente le famiglie e a scuotere l’opinione pubblica.

Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa: caccia all’uomo

La tragedia ha scosso Paupisi, piccolo centro in provincia di Benevento, nella notte tra lunedì e martedì 30 settembre. Salvatore Ocone, 58 anni, è ricercato dai Carabinieri dopo aver ucciso la moglie, Elisabetta Polcino, 49 anni, colpendola ripetutamente con una pietra durante un litigio scoppiato nel giardino della loro abitazione a contrada Frasso.

Subito dopo il delitto, l’uomo si è allontanato, facendo scattare un’imponente caccia all’uomo che coinvolge più pattuglie sul territorio.