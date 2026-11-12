Il 21 febbraio 2025 la cittadina di Veniano, in provincia di Como, è stata segnata da una tragedia: il corpo di Ramona Rinaldi, 39 anni, è stato scoperto nel bagno di casa sua. Inizialmente le autorità hanno ipotizzato un suicidio, ipotizzando che la donna si fosse impiccata con la cintura dell’accappatoio.

La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale, dove amici e parenti hanno espresso il loro shock per una perdita così improvvisa.

Il processo, che si è svolto presso la Corte d’Assise di Como, ha subito una svolta drammatica il 11 novembre 2026, quando Daniele Re, 35 anni, compagno di Ramona, si è alzato in aula e, senza preavviso, ha dichiarato di essere colpevole dell’omicidio.

La sua affermazione, pronunciata con voce calma ma determinata, ha sorpreso non solo il pubblico presente ma anche il suo stesso avvocato, la difensora Alessandra Angelelli, che fino a quel momento aveva sostenuto una strategia difensiva basata sulla negazione dei fatti.

Il momento della confessione in aula

Durante la fase conclusiva dell’istruttoria, Re ha pronunciato poche parole: “Voglio dichiararmi colpevole e fare le mie scuse alla famiglia, ai parenti, a tutti”.

Ha poi illustrato, in maniera dettagliata, la sequenza dei fatti della notte tragica: “Sono andato a letto a mezzanotte, verso l’una mi sono svegliato, l’ho incontrata in cucina, l’ho abbracciata e ho iniziato a piangere forte. Quando l’ho lasciata non si muoveva più”. Successivamente ha ammesso di aver coperto la scena, contraddicendo la versione di suicidio precedentemente sostenuta. La sua confessione ha spinto il pubblico ministero Antonia Pavan a richiedere una nuova perizia psichiatrica, già in corso per valutare la capacità di intendere e di volere dell’imputato.

Come era stata presentata la morte di Ramona Rinaldi

Prima della confessione, la ricostruzione forense indicava la presenza di una cintura d’accollo legata al soffione della doccia, suggerendo un suicidio auto-inflitto. Testimoni hanno riferito di non aver sentito alcun rumore durante le ore notturne, e l’appartamento non presentava segni di lotta. La versione della difesa si basava su questi elementi, sostenendo che Ramona si fosse tolta la vita in preda a un problema personale. Tuttavia, la dichiarazione di Re ha messo in dubbio l’analisi iniziale, facendo emergere discrepanze tra la scena reale e la ricostruzione proposta dal pubblicista.

Le perizie psichiatriche e le implicazioni per il processo

Il giudice della Corte d’Assise ha accolto la richiesta di un integrativo psichiatrico e ha rinviato il processo al 2 dicembre, concedendo tempo per valutare l’esito della nuova perizia. Il perito nominato, il dott. Nicola Poloni, dovrà esaminare la salute mentale di Re, mentre gli esperti della Procura, la psichiatra Marian Verga, e la difesa, lo psicologo Giuseppe Sartori, presenteranno le loro analisi. Tutti concordano sull’esistenza di un disturbo di personalità caratterizzato da paranoie e ossessioni, ma divergono sulla capacità dell’imputato di comprendere la gravità delle proprie azioni.

Il ruolo del compagno di cella nella decisione di confessare

Secondo le ultime testimonianze, Re avrebbe rivelato che la decisione di parlare è stata influenzata da un episodio emotivo vissuto in carcere: il compagno di cella, al pensiero di Ramona, si sarebbe messo a piangere, spingendo Re a riflettere sulla sua responsabilità. Questo elemento umano, se confermato, potrebbe aggiungere una dimensione psicologica al caso, suggerendo che la confessione non è soltanto un atto legale ma anche un gesto di rimorso personale.