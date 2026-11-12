Incidente sulla provinciale 330 tra Taviano e Mancaversa, famiglia distrutta nello schianto: morti marito e moglie, feriti anche due neosposi.

Un violento impatto tra due automobili si è trasformato in una tragedia sulle strade del Salento, con un bilancio drammatico di due vittime e tre feriti. A perdere la vita sono stati due coniugi di Taviano, mentre tra i feriti ci sono la figlia della coppia e due giovani che si erano sposati poche ore prima.

Sull’incidente, avvenuto lungo la provinciale 330, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello schianto.

Incidente mortale sulla provinciale 330, due coniugi perdono la vita: tre feriti

Un pomeriggio di sangue sulle strade del Salento, dove un violento scontro tra due automobili ha provocato due morti e tre feriti, alcuni dei quali in condizioni particolarmente gravi.

L’incidente si è verificato intorno alle 17 di mercoledì 11 novembre 2026, lungo la Strada Provinciale 330, nel tratto che collega Taviano a Marina di Mancaversa, in provincia di Lecce.

A perdere la vita, come riportato dall’Ansa, sono stati Geltrude Manzo, 70 anni, e il marito Giorgio Dimo, 67 anni, entrambi residenti a Taviano.

I due viaggiavano a bordo di una Fiat Punto insieme alla figlia 35enne, Maria Dima. La vettura si è scontrata frontalmente, per cause ancora da chiarire, con una BMW Serie 3 sulla quale si trovavano due giovani di 28 anni, una donna di Casarano e un uomo di Racale, che si erano sposati proprio nella mattinata dello stesso giorno. La violenza dell’impatto ha provocato il ribaltamento della BMW e ha intrappolato gli occupanti all’interno degli abitacoli, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

I soccorsi, tre persone in ospedale: lutto a Taviano e festeggiamenti annullati

Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, impegnati nelle operazioni di estrazione delle persone rimaste bloccate tra le lamiere, insieme al personale sanitario del 118. Per i due coniugi a bordo della Fiat Punto non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali. La figlia, Maria Dima, 35 anni, è stata liberata dall’abitacolo e trasferita in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova in condizioni molto gravi. Nello stesso nosocomio sono stati accompagnati anche i due novelli sposi: secondo le prime informazioni, la donna avrebbe riportato un trauma lombare, mentre l’uomo un trauma toracico. A bordo della BMW si trovavano anche due cani: uno è morto nell’incidente, mentre l’altro sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.

Sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri della stazione locale e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano. La tragedia ha profondamente colpito Taviano, tanto da spingere l’amministrazione comunale a cancellare gli appuntamenti organizzati per la festa del patrono San Marino.