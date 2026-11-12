All’improvviso l’attrice siciliana ha inserito nella propria feed Instagram una serie di scatti che hanno cambiato la narrativa sui suoi affetti. In un carosello di dieci immagini la Laura Torrisi si mostra felice accanto a un uomo dal sorriso discreto, mentre il lago di Braies si specchia dietro di loro.

La didascalia, breve ma suggestiva, riporta semplicemente la parola Inaspettatamente, lasciando intendere che un sentimento è sbocciato senza preavviso. Il gesto ha subito suscitato l’attenzione dei follower, i quali hanno cominciato a speculare su chi fosse l’uomo accanto all’attrice.

La conferma sui social: un messaggio d’amore pubblico

Il giorno successivo, Giacomo Bolognini ha risposto al post con una dichiarazione diretta: «I giorni passati insieme sono come te.

Una meraviglia!!! Ti amo amore!», accompagnata da una fila di cuori rossi. Questo commento, privo di ambiguità, ha trasformato la semplice condivisione di vacanza in una conferma ufficiale della loro relazione. L’ambientazione scelta — le cime dell’Alta Pusteria e il lago più fotografato d’Italia — ha enfatizzato l’atmosfera di intimità, facendo emergere la coppia al di fuori delle consuete luci dei riflettori.

Chi è Giacomo Bolognini: il private banker toscano

Giacomo Bolognini è originario di Prato, in Toscana, e opera come private banker per Banca Mediolanum nella zona di Prato. Nel 2017 è stato premiato con il titolo di “Best Performer dell’anno” dal gruppo bancario, riconoscimento che sottolinea la sua abilità nella consulenza patrimoniale. Bolognini ha costruito la sua carriera focalizzandosi sulla pianificazione finanziaria, previdenziale e sulla gestione del patrimonio per famiglie, professionisti ed imprese. Nella sua presentazione professionale sottolinea l’importanza dell’educazione finanziaria come strumento di libertà personale, non solo come mezzo di accumulo di ricchezza.

Passioni e vita privata

Al di fuori dell’ufficio, Giacomo coltiva interessi sportivi e gastronomici. È un appassionato di tennis e calcio, tifoso dichiarato della Fiorentina, e dedica tempo al viaggio e allo sport invernale, in particolare allo sci. Il suo profilo Instagram rimane privato, con poco più di cinquecento ottanta follower, segno di una presenza online curata e riservata. Da un precedente matrimonio è figlio di una bambina, una parentesi familiare che lo avvicina al ruolo di padre, una realtà che condivide con la figlia di Laura Torrisi, Martina, nata nel 2010.

Il percorso sentimentale di Laura Torrisi

Prima di questa nuova avventura, la vita amorosa di Laura Torrisi è stata al centro dell’attenzione mediatica per quasi un decennio. Dal 2007 al 2014 ha vissuto una relazione duratura con il regista e attore Leonardo Pieraccioni, con cui ha avuto la figlia Martina. Dopo la separazione, i due hanno mantenuto buoni rapporti, ma la rottura ha segnato il termine di una delle coppie più discusse del panorama italiano. Nel 2017 l’attrice ha attraversato una seconda fase amorosa, confermando il suo legame con l’ex pilota di rally Luca Betti; quella storia, durata circa un anno, si è conclusa in modo discreto, senza dichiarazioni pubbliche sulle cause della rottura.

La lotta contro l’endometriosi

Parallelamente alla sua vita sentimentale, Laura ha affrontato una battaglia personale silenziosa ma difficile: l’endometriosi. Diagnosticata nel 2009, la patologia le ha imposto un percorso di cure invasive e di forte impatto psicofisico. In un’intervista al programma Verissimo del 2021, l’attrice ha raccontato di aver assunto fino a sette antidolorifici al giorno durante le riprese di “L’onore e il rispetto”. Ha inoltre subito numerose operazioni, sottolineando come il continuo passaggio dalla sala operatoria costituisca un forte stress emotivo. Nonostante le difficoltà, Laura ha trovato nella maternità e nella sua figlia una fonte di energia che l’ha aiutata a superare i momenti più bui, ricorrendo anche a supporto psicologico per gestire l’impatto della malattia.

Oggi, con la sorpresa della nuova relazione con Giacomo Bolognini, Laura Torrisi sembra aver ritrovato un equilibrio tra vita privata e professionale, scegliendo di condividere un istante di felicità autentica senza liperbole tipica dei media. La coppia, avvolta dal panorama delle Dolomiti, ha mostrato al pubblico non solo una storia d’amore, ma anche la capacità di due persone provenienti da mondi diversi di costruire un legame basato su rispetto, valori comuni e una visione condivisa della serenità finanziaria e personale.