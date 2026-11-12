Nel pomeriggio di oggi, il cantiere di Palazzo Paolini nella frazione di San Pio di Fontecchio, provincia dell’Aquila, ha subito un brusco crollo. L’edificio, ancora puntellato per le lesioni subite nel terremoto del 2009, ha provocato la morte di due operai e la liberazione di un terzo, ancora gravemente ferito, che è stato trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Le prime ricostruzioni forniscono un quadro complesso: sei lavoratori erano presenti sul posto quando il muro si è franato verso la strada. Tre di loro, per sventura, si trovavano all’interno dell’area di lavoro e hanno subito l’impatto; gli altri tre, fuori dal perimetro, hanno potuto allontanarsi in tempo, assistendo attoniti all’emergenza.

Dettagli sull’incidente e profili delle vittime

Le autorità hanno identificato le due persone decedute come cittadini egiziani: un giovane di 24 anni, titolare di una ditta individuale subappaltatrice, domiciliato a Barisciano ma residente a Milano, e un suo dipendente di 40 anni. Il terzo operatore, anch’egiziano, era rimasto intrappolato sotto le macerie ma, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, è stato estratto vivo e portato in rianimazione.

Il cantiere, gestito da un’impresa con sede all’Aquila, aveva installato recentemente fettucce e tiranti per consolidare la struttura. L’intervento era parte di un progetto di ricostruzione più ampio, avviato dopo i danni provocati dal sisma del 2009, ma le cause precise del cedimento sono ancora oggetto di indagine.

Interventi delle forze dell’ordine e avvio delle indagini

Subito dopo il crollo, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di soccorso, affiancati dal personale sanitario del 118 e dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche le autorità civili: il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il prefetto Vito Cusumano e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, tutti espressi in un cordoglio collettivo.

La Procura dell’Aquila ha aperto un’inchiesta affidata al pm Guido Cocco. I carabinieri, guidati dal tenente colonnello Luigi Vaglio, comandante del Reparto Operativo provinciale, hanno disposto il sequestro dell’immobile e l’interdizione di un’intera zona della frazione, compreso un cantiere adiacente, per prevenire ulteriori crolli.

Il quadro nazionale delle morti sul lavoro

Questo episodio si inserisce in una serie di tragedie recenti che hanno colpito il panorama italiano: il 9 novembre due operai sono caduti sull’autostrada A11, a poco prima un operaio è morto a Napoli, e una settimana fa il più grave incidente si è verificato nello stabilimento Fincantieri di Porto Marghera, dove un operaio romeno di 34 anni è deceduto per un possibile avvelenamento da gas argon.

Altri casi includono la morte di un operatore di 54 anni a San Nicolò (Piacenza) durante una lettura di contatori, di un 57-enne a Trecate schiacciato da una gru, e di un giovane extracomunitario a San Leucio di Sannio (Benevento) caduto da una scala. Nelle regioni del Sud, a Casarano (Lecce) è morto un imprenditore edile di 61 anni, mentre in Marche un operaio di 70 anni è deceduto a seguito di una caduta da un’impalcatura.

Secondo i dati INAIL relativi ai primi otto mesi del 2026, le denunce di infortunio sul lavoro hanno raggiunto 404.809, segnando un aumento del 5,4 % rispetto allo stesso periodo del 2025. Da inizio anno, 701 lavoratori hanno perso la vita, mentre le denunce per malattie professionali sono cresciute del 16,3 %, arrivando a 74.542 casi.

Il presidente Marsilio, in una dichiarazione ufficiale, ha sottolineato che «la sicurezza nei luoghi di lavoro deve rimanere una priorità assoluta e ineludibile per tutti», riecheggiando il sentimento di una tragedia enorme che ci accomuna tutti espresso dal sindaco Di Biase.

Il crollo di Palazzo Paolini, dunque, non è solo un evento isolato, ma un monito della crescente vulnerabilità dei cantieri italiani, che richiede interventi strutturali, controlli più severi e una cultura della prevenzione radicata nella quotidianità dei datori di lavoro e dei lavoratori.