Questa mattina è scattato un allarme bomba che ha coinvolto oltre 6.000 scuole italiane, innescando evacuazioni, mobilitazione delle forze dell’ordine e un dibattito acceso sui livelli di sicurezza digitale delle istituzioni educative.

Le minacce, veicolate tramite e-mail con allegati falsi, si sono diffuse da nord a sud, interessando anche asili e scuole materne. Il Governo ha subito attivato un tavolo di emergenza a Palazzo Chigi per raccogliere le informazioni disponibili e coordinare le contromisure.

Allerta bomba in oltre 6.000 istituti: dati e reazioni del Governo

Secondo le prime verifiche, circa 6.300 scuole statali hanno ricevuto il messaggio minaccioso, con una leggera differenza rispetto al totale iniziale di 6.000 unità segnalate dai media. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha dichiarato che “non vi è alcun pericolo concreto” e ha invitato a non cedere al panico, sottolineando l’importanza di una risposta “rapida e coordinata”.

Le Forze dell’Ordine hanno effettuato controlli sul campo, per molti dei quali i risultati sono stati negativi, ma le indagini restano aperte.

Impatto sulla continuità didattica

Le evacuazioni hanno interrotto le lezioni in numerosi istituti, costringendo famiglie e personale scolastico ad affrontare un forte disagio. Le autorità hanno evidenziato che le risorse impiegate per gli sbarchi di emergenza avrebbero potuto essere destinate ad altre emergenze, accentuando il timore di una “strategia di destabilizzazione”.

Il caso del Trentino Alto Adige: perché nessun avviso è stato ricevuto

Nel contesto del Nord-est, il Trentino Alto Adige è rimasto l’unica regione senza alcun allarme. L’assessore all’istruzione di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, Philipp Achammer, ha attribuito la differenza al sistema autonomo di gestione delle comunicazioni. “Abbiamo indirizzi mail separati e non facciamo parte del canale ministeriale”, ha spiegato, aggiungendo che né le scuole tedesche né quelle italiane della provincia hanno ricevuto le minacce.

Autonomia e sicurezza informatica

Il modello autonomo prevede che le comunicazioni interne siano gestite a livello provinciale, evitando il passaggio attraverso il centrale di sicurezza nazionale del Ministero. Questa configurazione ha, secondo Achammer, ridotto la superficie di attacco, ma è stata anche oggetto di critiche per possibile isolamento rispetto a iniziative di difesa cibernetica più ampie.

Dichiarazioni dei Ministri: da Valditara a Casellati, passando per Tajani e Ciriani

Il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati ha definito le minacce “una vigliaccheria inaccettabile”, sottolineando il danno morale alle famiglie e ai bambini, specialmente quelli in età prescolare. Il capo dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha descritto l’incidente come un fenomeno “trasversale” con una “matrice prevalentemente internazionale”, indicando l’obiettivo di creare caos e minare la fiducia dei cittadini.

Strategia e risposta politica

Il vicepremier Antonio Tajani, intervenendo al question time, ha parlato di una “strategia di guerra ibrida” volta a colpire le istituzioni che difendono la libertà. Ha ricordato di essere stato personalmente vittima di attacchi informatici e ha sollecitato una maggiore cooperazione a livello europeo, citando il G7 come possibile fucina di soluzioni operative. Parallelamente, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato una proposta di cooperazione continentale, ricevendo un primo riscontro positivo dalla Svizzera.

Incontro a Palazzo Chigi

Nel pomeriggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto i rappresentanti dell’opposizione per condividere le informazioni raccolte e valutare le prossime azioni. La premier ha rassicurato la cittadinanza, affermando che “non emerge pericolo concreto” e che il governo continuerà a monitorare la situazione con la massima attenzione.