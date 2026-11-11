Colpo di scena nel caso della morte di Ramona Rinaldi, avvenuta nel 2025: in aula davanti ai giudici della Corte d’Assise di Coma il marito ha confessato l’omicidio. I dettagli.

Omicidio di Ramona Rinaldi, colpo di scena in aula: il marito confessa

Il 21 febbraio del 2025 la 39enne Ramona Rinaldi fu trovata morta impiccata nel bagno di casa a Veniano, in provincia di Como.

Accusato del delitto il marito, il 35enne Daniele Re che, a sorpresa, ha confessato l’omicidio. Oggi, mercoledì 11 novembre, davanti ai giudici della Corte d’Assise di Como, l’uomo ha ammesso di aver ucciso la moglie “Sono colpevole“. Un’ammissione che, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe lasciato di stucco anche la sua avvocata Alessandra Angelilli.

Omicidio di Ramona Rinaldi, la confessione choc del marito: “Sono colpevole”

In aula davanti ai giudici della Corte d’Assise di Como, Daniele Re ha confessato di aver ucciso la moglie, Ramona Rinaldi, il 21 febbraio dello scorso anno a Veniano. Il 35enne, nelle sue dichiarazioni spontanee, si sarebbe anche scusato con la figlia e la famiglia: “Sono colpevole, voglio dichiararmi colpevole e fare le scuse alla famiglia e a tutti.

Ho tentato di autoconvincermi che non ero stato io. Mi sono svegliato verso l’una di notte e ho incontrato Ramona in cucina, l’ho abbracciata forte e mi sono messo a piangere. Dopo mi sono accorto che non respirava e non si muoveva più“, avrebbe detto senza però spiegare come sono andare le cose. Secondo la Procura, Re avrebbe ucciso la Ramona per poi impiccarla in bagno con la cintura dell’accappatoio: nelle udienze precedenti era stata disposta anche una perizia psichiatrica nei confronti dell’uomo, definito parzialmente incapace di intendere e di volere, ma dopo questa confessione il suo profilo dovrà essere rivalutato. Dopo la confessione, la madre avrebbe avuto un malore in aula.