"Emily in Paris 6": svelato il teaser trailer dell'ultima stagione

Roma, 11 nov. (askanews) – Emily si taglia i capelli e vola in Grecia. Netflix ha svelato qualche anticipazione su “Emily in Paris 6”, sesta stagione dell’amata serie tv, l’ultima, disponibile dal 24 dicembre.Il teaser trailer diffuso ripercorre il viaggio della protagonista Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, dalla stagione 1, tra Parigi, moda, amicizie, disavventure e soprattutto amori.Emily nel nuovo capitolo entra in una nuova fase di ambizione e romanticismo e si trova di fronte a scelte decisive che mettono alla prova le sue vere lealtà.

Ma quando imprevisti conflitti professionali e relazioni in continua evoluzione la costringono a porsi domande sul suo vero futuro, dovrà fare un’ultima scelta tra la carriera, l’amore e la vita che si è costruita a Parigi.Nel cast della serie, oltre a Lily Collins nei panni della ragazza americana trasferitasi a Parigi per lavorare in un’agenzia pubblicitaria, tornano i colleghi Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold), Luc (Bruno Gouery), l’amica e coinquilina Mindy (Ashley Park) e i suoi amori, tra cui Gabriel (Lucas Bravo) e Alfie (Lucien Laviscount).

Emily era arrivata anche a Roma per la quinta stagione, con molte scene girate nella Capitale.”Emily in Paris” ha conquistato i fan di tutto il mondo. Dal debutto nel 2020, le stagioni 1-5 sono state per 32 settimane nella Top 10 globale di Netflix, hanno raggiunto il primo posto in 90 paesi.