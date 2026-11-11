La sera del 14 ottobre, le vie del centro milanese sono state teatro di un inseguimento che ha coinvolto due volti noti del panorama televisivo italiano. Fabrizio Corona, noto come l’ex re dei paparazzi, ha deciso di avvicinarsi a Stefano De Martino, conduttore di “Affari Tuoi”, a seguito di una serie di intercettazioni su Belen e Cecilia Rodriguez.

L’episodio si è concluso con l’intervento dei Carabinieri, che hanno fermato il veicolo di Corona proprio nella zona di Piazza della Repubblica.

Inseguimento in auto a Piazza della Repubblica

Nel video pubblicato da Corona nel suo format YouTube “The King Of Paparazzi”, si vede il cinquantaduenne alla guida di una Range Rover percorrere rapidamente la zona intorno a Piazza della Repubblica, mentre mantiene una conversazione al cellulare con alcuni collaboratori impegnati a pedinare De Martino in moto.

La scena appare surreale: un uomo di 52 anni che orchestra un inseguimento alla vecchia maniera, con l’uso di telefoni e coordinate, in un’epoca in cui i social dominano la raccolta di materiale.

Intervento dei Carabinieri

Non molto tempo dopo, una volante dei Carabinieri ha forzato l’arresto del SUV. L’ex paparazzo, irritato, ha iniziato a bestemmiare e a continuare la conversazione telefonica, ignorando l’ordine di fermarsi.

Un agente ha ordinato con decisione: “Mettiti con la faccia al muro! Stacca la chiamata subito, perché stiamo facendo un controllo di polizia giudiziaria“. Il veicolo è stato poi posto sotto sequestro amministrativo e, secondo le ricostruzioni, Corona guidava senza patente, aggiungendo un ulteriore elemento di illegittimità all’accaduto.

Confronto davanti alla casa di De Martino

Qualche giorno dopo il blocco, Corona ha ricevuto informazioni da alcuni suoi collaboratori secondo cui De Martino stava tornando a casa con il figlio Santiago. Deciso a ottenere un’intervista, si è recato al portone dell’abitazione del conduttore. Stefano De Martino lo ha accolto con un saluto cordiale, ma ha subito chiaro il suo rifiuto di rispondere a qualsiasi domanda. Quando Corona ha insistito, sostenendo di voler chiudere “un’ultima cosa” per il suo lavoro, il presentatore ha replicato con calma: “Fabri non con me, non farlo con me, ti prego, veramente“.

L’ex paparazzo ha poi formulato una domanda generica: “Come si è potuti arrivare a tutto questo?“. De Martino non ha fornito alcuna risposta, si è di nuovo rivolto verso l’ingresso e ha concluso l’incontro ripetendo l’enfatico “Fabri non con me“. Il condensato di quei semplici tre vocaboli ha rappresentato un confine netto, un rifiuto educato ma fermo di partecipare alle dinamiche del gossip che Corona solitamente sfrutta.

Un rapporto altalenante tra i due protagonisti

Il legame tra Fabrizio Corona e Stefano De Martino non è mai stato lineare. Negli anni precedenti, il paparazzo aveva lanciato frecciatine insinuando che la fama del conduttore dipendesse dal matrimonio con Belen e dal periodo trascorso in carcere. Tuttavia, nel 2018 i due sono stati fotografati abbracciati a Firenze durante Pitti Uomo, dimostrando che tra le due parti c’è anche una certa dose di cordialità. Corona ha più volte elogiato la crescita professionale di De Martino, ma ha anche rivelato dettagli sulla sua vita privata, come presunte chat con modelle e un’“ossessione per le donne”.

Nel 2025, quando sono trapelati video privati di De Martino con l’ex compagna Caroline Tronelli, Corona si è schierato a difesa del conduttore, attaccando i siti che avevano diffuso il materiale. Nonostante ciò, il clima di reciproca tensione è rimasto. De Martino, da parte sua, ha sempre preferito evitare il confronto diretto: in un’intervista del 2018 ha definito Corona “un uomo divertente”, e più recentemente ha citato con ironia uno dei motti più noti del paparazzo durante una puntata di “Affari Tuoi”.

L’episodio del 14 ottobre segna probabilmente un punto di rottura: l’inseguita che termina con il fermo dei Carabinieri e il rifiuto definitivo del conduttore a partecipare a qualunque forma di “trattativa”. La vicenda riaccende il dibattito sul confine tra diritto di cronaca e stalking, un tema particolarmente attuale in un’epoca in cui le leggi sulla privacy si sono inasprite e le piattaforme digitali offrono nuovi strumenti di difesa per i personaggi pubblici.