Le parole di Ilaria Salis sulle occupazioni abusive delle abitazioni riaccendono il confronto politico sul diritto alla casa e sul rispetto della proprietà privata. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha difeso l’operato dei movimenti per l’emergenza abitativa, distinguendo tra gli immobili privati e quelli lasciati inutilizzati. A far discutere anche il successivo confronto con un inviato di Rai 3, che le ha rivolto una domanda diretta sul pagamento dell’affitto.

Ilaria Salis e i «falsi miti» sulle occupazioni: la posizione dell’eurodeputata

Torna al centro del dibattito politico Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che in una recente intervista a EU Video News ha affrontato il tema delle occupazioni abusive degli immobili, soffermandosi sul ruolo dei movimenti impegnati nella lotta per il diritto all’abitazione.

L’esponente politica ha parlato della necessità di superare alcuni «falsi miti», sostenendo che le realtà con cui ha collaborato nel corso degli anni non prendono di mira le abitazioni private o le seconde case. «Non occupano la seconda casa di nessuno; non occupano neanche la casa della signora Maria che va in ospedale qualche giorno», ha affermato, precisando che i movimenti condannano il racket degli alloggi e le prevaricazioni ai danni degli inquilini.

La sua ricostruzione si concentra soprattutto sugli immobili lasciati inutilizzati per lunghi periodi, anche quando appartengono al patrimonio pubblico o a grandi fondi immobiliari. Secondo Salis, si tratta spesso di abitazioni trascurate, in stato di abbandono e bisognose di interventi, nonostante la presenza di numerose famiglie in attesa di una sistemazione.

L’eurodeputata ha richiamato in particolare il dato di 300mila nuclei familiari in Italia in lista per ottenere una casa popolare, sostenendo che molti degli immobili occupati sarebbero proprio alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica. «Trattandosi molto spesso di case popolari, sono immobili pensati per essere assegnati a persone che ne hanno bisogno», ha dichiarato.

Il confronto a Lo Stato delle Cose: la domanda a Ilaria Salis sul pagamento dell’affitto

Le dichiarazioni sulle occupazioni sono state seguite da un altro momento destinato a far discutere. Durante un servizio realizzato per Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Rai 3 condotta da Massimo Giletti, Salis è stata avvicinata da un inviato che le ha chiesto direttamente: «Lei ha sempre pagato l’affitto?». Di fronte alla domanda, l’eurodeputata ha sorriso senza fornire una risposta esplicita e ha cercato di allontanarsi, mentre il giornalista insisteva per ottenere un chiarimento.

La conversazione si è quindi spostata sull’emergenza abitativa e sulle difficoltà economiche di chi non riesce più a sostenere i costi di una locazione. Salis ha indicato alcune possibili soluzioni: aumentare il numero delle case popolari e introdurre misure per contenere i prezzi degli affitti privati. Ha poi aggiunto una considerazione destinata a suscitare ulteriori polemiche: «Piuttosto che dormire in macchina, se uno entra in una casa, io non mi sento di biasimarlo». Interrogata sulla legittimità di simili comportamenti, ha risposto: «Le leggi si possono anche cambiare se sono ingiuste». Le sue parole riaccendono così lo scontro politico sul confine tra diritto alla casa e rispetto della proprietà, due questioni che continuano a dividere il dibattito pubblico.

“Lei l’ha sempre pagato l’affitto?”, chiede il giornalista. E l’esponente di AVS Ilaria Salis rimane muta e fa delle smorfiette 🤡 https://t.co/9lsQLQAEzO — Maria Teresa Melì (@MT_Meli_) November 10, 2026