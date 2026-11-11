Il 11 novembre 2026 il Tribunale Superiore Elettorale di Brasília ha annunciato una sanzione senza precedenti nei confronti di Meta. L’azienda, padre di Facebook e Instagram, è stata condannata a pagare una multa di 1,3 milioni di dollari per aver, secondo la Corte, influito in modo comprovato sul voto di milioni di brasiliani, favorendo il candidato Flávio Bolsonaro durante il secondo turno delle elezioni.

La decisione è stata presa all’unanimità, con tutti i sette giudici che hanno votato a favore della penalità.

Il provvedimento nasce da un ricorso promosso dalla campagna di rielezione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. L’accusa principale puntava a una presunta violazione degli ordini della Corte da parte di Meta, che avrebbe consentito una maggiore esposizione dei contenuti a favore di Bolsonaro, distorcendo così il campo elettorale.

La denuncia affermava che la piattaforma, pur avendo ricevuto istruzioni chiare dal giudice, non le aveva rispettate, alterando l’equilibrio informativo durante una fase cruciale.

Il provvedimento del Tribunale superiore elettorale

La sentenza, votata 7 a 0, ha dichiarato che Meta ha violato gli ordini della Corte durante l’ultima tornata elettorale, impedendo il corretto svolgimento del processo democratico.

Il giudice relatore ha precisato che le prove raccolte dimostravano una manipolazione verificabile dei flussi informativi, con un impatto misurabile sul risultato finale. La multa, fissata a 1,3 milioni di dollari, è stata considerata proporzionale alla gravità delle infrazioni e al danno potenziale arrecato alla trasparenza del voto.

Motivazioni della Corte

Tra i motivi addotti, la Corte ha citato la presenza di campagne pubblicitarie mirate, la mancata rimozione di contenuti falsi e la mancata collaborazione dell’azienda nelle indagini. Il tribunale ha sottolineato che il rispetto delle direttive giudiziarie è fondamentale per garantire la integrità del voto e che ogni violazione compromette la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche.

Le accuse di favoritismo verso Flávio Bolsonaro

Secondo gli atti del procedimento, Meta avrebbe favorito il senatore Flávio Bolsonaro offrendo una maggiore visibilità alle sue pagine e ai messaggi di campagna, soprattutto nei momenti più critici del secondo turno. Le prove includono screenshot di annunci sponsorizzati, dati di coinvolgimento superiori alla media e una distribuzione geografica dei contenuti che corrispondeva alle aree dove Bolsonaro aveva tradizionalmente più consensi.

L’accusa è stata avanzata dalla squadra elettorale di Luiz Inácio Lula da Silva, che ha sostenuto che la piattaforma aveva distorto il panorama informativo a svantaggio del candidato di centrosinistra. La denuncia ha richiesto al tribunale di valutare la responsabilità dell’azienda e di applicare una sanzione esemplare per scoraggiare future violazioni.

Possibili impatti per Meta e per la normativa elettorale digitale

Questa sentenza invia un segnale forte a tutte le imprese tecnologiche che operano in Brasile. Oltre al pagamento immediato della multa, Meta dovrà adeguare i propri meccanismi di controllo per garantire il rispetto delle ordinanze giudiziarie in tempo reale. Gli osservatori prevedono che altre autorità nazionali possano adottare misure simili, creando un quadro normativo più stringente per le piattaforme di social media durante i periodi elettorali.

Nel lungo termine, il caso Meta-Tribunale potrebbe diventare un punto di riferimento per la regolamentazione globale dell’influenza digitale nei processi elettorali, spingendo le aziende a investire maggiori risorse nella trasparenza e nella collaborazione con le istituzioni giudiziarie. Le prossime settimane saranno decisive per osservare se l’azienda presenterà ricorso, se la sanzione verrà effettivamente eseguita e quali ulteriori misure saranno adottate dal governo brasiliano per tutelare la democrazia.