Una massiccia operazione a Kitai‑Gorod ha visto la polizia fermare centinaia di adolescenti, molti dei quali hanno ricevuto richiami alla leva.

Sabato notte, intorno alle 20:00 ora locale, la zona di Kitai-Gorod, nota per l’afflusso di giovani appartenenti a subculture non conformiste, è stata teatro di un’azione di polizia di ampia portata. Testimoni oculari riferiscono l’arrivo di circa quindici furgoni della polizia che hanno iniziato ad arrestare persone in maniera apparentemente indiscriminata.

I giovani, alcuni dei quali in visita a negozi di abbigliamento, sono stati fermati, identificati per età e imbrigliati nei veicoli senza preavviso.

Modalità del raid e trattamento dei detenuti

Secondo le testimonianze raccolte, i furgoni hanno trasportato i ragazzi verso la stazione di polizia di Tagansky, dove sono stati trattenuti per un periodo di circa un’ora e trenta minuti.

Durante il trasferimento è stato negato l’accesso all’acqua e, secondo un giovane, è stato persino impedito di usare il bagno. In un caso è stato riferito che un agente ha picchiato un adolescente per aver acceso una sigaretta elettronica. Una volta giunti nella stazione, tutti i presenti hanno ricevuto convocazioni per il servizio militare, inclusi soggetti con differimento obbligatorio.

Convocazioni alla leva e casi di reato

Il canale Telegram Baza, legato a servizi di sicurezza, ha segnalato che almeno diciassette persone hanno ricevuto avvisi di arrivo alle uffici di reclutamento, con un giovane che ha dichiarato: “Nessuna eccezione. Ho un differimento, ma ho comunque ricevuto il convocazione”. Inoltre, il procedimento amministrativo ha colpito Magomed Gasanov, 21 anni, che è stato condannato a tredici giorni di carcere per aver rifiutato di mostrare il passaporto e di salire su un furgone della polizia.

Reazioni della comunità e delle autorità

La presenza di una folla di genitori davanti alla stazione di Tagansky è stata segnata da cori contro i giovani, con slogan quali “freeloaders” e “we’re keeping you here”. Le autorità del Ministero dell’Interno hanno definito l’intervento una “misura preventiva” volta a “mantenere ordine pubblico”. Alcune lingue parlamentari, tra cui Yekaterina Mizulina e Nina Ostanina, hanno sollevato dubbi sulla legittimità della detenzione prolungata e sull’esclusione dei genitori dall’accesso ai propri figli.

Risposte dei rappresentanti dei giovani

Organizzazioni come Idite Lesom, che fornisce assistenza a chi vuole evitare il servizio militare, hanno ricevuto richieste di aiuto da due dei detenuti, entrambi convocati per presentarsi all’ufficio di reclutamento di Ulitsa Yablochkova il lunedì successivo. Alcuni giovani, intervistati da collettivi giornalistici indipendenti, hanno descritto l’operazione come un’esperienza traumatica, sottolineando la mancanza di assistenza medica per gli attacchi di panico e la percezione di una discriminazione contro i “nonconformisti”.

Il dibattito si è quindi esteso oltre la semplice azione di polizia, toccando tematiche di diritti giovanili, uso della forza da parte delle forze dell’ordine e prospettive di mobilità sociale per i giovani di Kitai-Gorod. La situazione resta in evoluzione, con ulteriori procedimenti giudiziari in corso nei tribunali di Basmanny e Tagansky, dove dodici casi di presunta “piccola hooliganismo” o disobbedienza sono stati registrati.