Il Parlamento europeo di Bruxelles ha ospitato un evento dal titolo AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group. L’iniziativa, promossa da Eurocamera in collaborazione con Spazio Pubblico, ha visto la partecipazione della vicepresidente Pina Picierno, che ha introdotto il progetto IS-IA davanti a un pubblico di responsabili pubblici e rappresentanti del settore privato.

IS-IA di Engineering Group al Parlamento europeo

Durante la presentazione, Engineering Group ha illustrato la sua piattaforma IS-IA, concepita per permettere a imprese e istituzioni di gestire l’intero ciclo dell’intelligenza artificiale, spaziando dalle infrastrutture di base, fino ai modelli più avanzati e alle applicazioni specifiche. La soluzione si propone di creare un ecosistema integrato in grado di ridurre la dipendenza da fornitori extra-UE, garantendo così un maggiore controllo sui dati e sulle tecnologie critiche.

Che cos’è IS-IA?

Secondo la descrizione fornita dagli esperti, IS-IA è una architettura modulare che combina layer di calcolo ad alte prestazioni, repository di dati certificati e framework di sviluppo aperti. Il risultato è una piattaforma che consente di orchestrare in modo sicuro l’intero flusso dall’acquisizione dei dati alla distribuzione delle soluzioni AI, favorendo l’interoperabilità tra sistemi pubblici e privati.

Il legame tra sovranità tecnologica, competitività e sicurezza

Picierno ha sottolineato che il concetto di sovranità tecnologica è intrinsecamente legato a competitività e sicurezza. “Il Parlamento europeo lo sa bene”, ha affermato, ricordando come l’indipendenza tecnologica sia ormai un requisito fondamentale per la resilienza economica dell’Unione. La piattaforma IS-IA, secondo la vicepresidente, fornisce gli strumenti necessari per difendere le infrastrutture critiche da minacce esterne, riducendo al contempo il rischio di lock-in verso fornitori non europei.

Le sfide attuali che rendono urgente l’intervento

Il contesto attuale è caratterizzato da vulnerabilità diffuse: dalla catena del freddo ai sistemi di trasporto, ogni settore risente di potenziali attacchi informatici. “Siamo drammaticamente esposti e vulnerabili”, ha ricordato Picierno, evidenziando come la dipendenza da tecnologie straniere possa amplificare i rischi. In questo scenario, la tecnologia non è più un semplice settore, ma un fattore trasversale che impatta su tutti gli ambiti della vita sociale ed economica.

Il dibattito ha inoltre messo in luce la necessità di una coordinazione europea più stretta su temi di standardizzazione e certificazione. Eurocamera propone di utilizzare IS-IA come modello pilota per definire linee guida comuni, favorendo la creazione di un “ecosistema digitale sovrano” capace di sostenere l’innovazione senza compromettere la sicurezza.

Infine, la vicepresidente ha concluso l’intervento sottolineando che l’evento si svolge “in un momento di grandi sfide”. L’avanzata rapida dell’AI richiede risposte agili e condivise; IS-IA rappresenta, a suo avviso, un “passo decisivo” verso una Strategia europea di sovranità tecnologica capace di coniugare crescita, autonomia e protezione dei cittadini.