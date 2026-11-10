“Tutti devono averlo”, il messaggio dell’Ue ai cittadini: il kit di emergenza 72 ore

L'Unione Europea definisce nuove misure per affrontare le situazioni di emergenza e rafforzare la preparazione dei cittadini: cosa prevede il piano e quali sono le indicazioni.

L’Unione Europea invita i cittadini a prepararsi a eventuali emergenze, mettendo da parte tutto il necessario per affrontare almeno 72 ore senza servizi essenziali. Dall’acqua agli alimenti a lunga conservazione, fino a contanti, medicinali e batterie: ecco cosa prevede il nuovo piano di preparazione promosso dall’Unione Europea e quali sono le raccomandazioni per le famiglie.

Unione Europea, scatta l’allerta per le prime 72 ore di crisi: cosa bisogna avere in casa

L’Unione Europea invita i cittadini a non farsi trovare impreparati davanti a possibili emergenze, mettendo in conto anche l’eventualità di dover affrontare tre giorni senza elettricità, acqua corrente, collegamenti internet o servizi essenziali. Il principio alla base delle nuove raccomandazioni è semplice: nelle prime 72 ore di una crisi, ogni famiglia dovrebbe poter contare sulle risorse necessarie per gestire autonomamente le esigenze quotidiane, in attesa dell’intervento dei soccorsi.

Un’indicazione che non riguarda esclusivamente i conflitti armati, ma anche calamità naturali, incidenti tecnologici, interruzioni delle infrastrutture e attacchi informatici.

Dopo le iniziative già avviate in Paesi come Regno Unito e Francia, anche Bruxelles ha deciso di rafforzare le indicazioni rivolte alla popolazione. Le nuove linee guida sono state presentate il 3 novembre 2026, in occasione del nono Forum europeo della protezione civile, dalla commissaria europea per la Preparazione e la gestione delle crisi Hadja Lahbib.

L’esponente della Commissione ha voluto chiarire lo spirito dell’iniziativa attraverso un messaggio preciso: «vigili, non allarmati; preparati, non spaventati».

La comunicazione è arrivata anche a Palazzo Chigi: il ministro Tommaso Foti l’ha successivamente trasmessa alla commissione Affari costituzionali della Camera. La pubblicazione delle raccomandazioni, inoltre, precede gli episodi che nelle ultime settimane hanno alimentato il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture, tra segnalazioni di possibili sabotaggi, guasti ai frigoriferi nei supermercati e allarmi bomba sugli aerei.

“Tutti devono averlo”, il messaggio dell’Ue ai cittadini: il kit di emergenza 72 ore

Le indicazioni europee non impongono una lista rigida di quantità e prodotti, ma individuano sette aree di necessità sulle quali ogni nucleo familiare dovrebbe organizzarsi. L’obiettivo è garantire una disponibilità minima di risorse per affrontare le prime 72 ore, considerate una soglia di partenza e non un limite massimo.

Tra gli elementi da mettere da parte figurano acqua potabile per bere, cucinare e lavarsi, alimenti a lunga conservazione che non richiedano cottura, medicinali abituali e materiali per il primo soccorso. Non devono mancare prodotti per l’igiene personale e per la gestione dei rifiuti, oltre a una somma di denaro contante, preferibilmente in banconote di piccolo taglio e monete, utile nel caso in cui i pagamenti elettronici e gli sportelli automatici smettano di funzionare. Il kit dovrebbe essere sistemato in uno zaino facilmente trasportabile e lasciato in un punto accessibile dell’abitazione.

Al suo interno è consigliabile inserire torce, batterie di ricambio e power bank, ma anche una radio a pile o a manovella per continuare a ricevere comunicazioni ufficiali in assenza di connessione. Tra i suggerimenti compare anche quello di conservare un telefono più semplice, possibilmente non dipendente dalle applicazioni e dai servizi online. Spazio, inoltre, ai documenti personali custoditi in una busta impermeabile, alle eventuali copie delle prescrizioni mediche, a un coltellino multiuso e ad alcuni oggetti per trascorrere il tempo. Le famiglie sono invitate a considerare anche le necessità degli animali domestici.