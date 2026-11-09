Il primario aveva donato l'immobile alla moglie nel 2021, senza conoscere i tradimenti: dopo la separazione ha chiesto e ottenuto la restituzione della proprietà.

Tradisce il marito con alcuni colleghi e la casa da 250mila euro ricevuta in regalo dovrà essere restituita. È quanto stabilito dal Tribunale di Verona, che ha accolto il ricorso di un primario ospedaliero dopo la scoperta di tre relazioni extraconiugali della moglie, alcune delle quali consumate proprio nell’appartamento donato dall’uomo nel 2021.

Casa da 250mila euro donata alla moglie, il marito ottiene la restituzione dopo i tradimenti

Un appartamento del valore di 250mila euro, regalato alla moglie nel 2021, dovrà tornare nella disponibilità del marito. A stabilirlo sarebbe stato il Tribunale civile di Verona, che con una sentenza del 7 ottobre 2026 pare abbia disposto la revoca della donazione per «ingiuria grave».

Come riportato da Sky Tg24, la decisione è arrivata al termine di una vicenda matrimoniale caratterizzata da tre relazioni extraconiugali della donna, alcune delle quali sarebbero iniziate mentre il matrimonio era ancora in corso. A presentare il ricorso è stato un primario ospedaliero, che aveva scoperto le infedeltà soltanto dopo diversi anni, anche grazie agli elementi emersi durante la separazione.

Tradisce il marito con tre colleghi: il giudice le toglie la casa

Stando a quanto riportato da Sky Tg24, i fatti contestati si collocano tra il 2018 e il 2022. Durante questo periodo, la donna, sposata con il dirigente medico e di professione infermiera, avrebbe avuto tre relazioni con altri uomini, anche colleghi di lavoro. Nel maggio 2021, senza essere a conoscenza dei tradimenti già avvenuti, il marito le aveva intestato un appartamento in provincia di Verona. Le infedeltà sarebbero emerse nel corso della causa di separazione, terminata con una pronuncia di addebito a carico della donna. Ma a incidere sulla vicenda non sarebbero state soltanto le conseguenze sul rapporto di coppia. Le relazioni extraconiugali erano infatti diventate note anche nell’ambiente ospedaliero frequentato dal marito, con ripercussioni sulla sua immagine personale e professionale.

Con la sentenza del 7 ottobre 2026, la giudice Biancamaria Biondo ha accolto la richiesta dell’uomo, richiamando l’articolo 801 del Codice civile. La norma permette di revocare una donazione quando il beneficiario si rende responsabile di una «ingiuria grave» nei confronti di chi ha effettuato il regalo.

Nella valutazione del tribunale, tuttavia, l’infedeltà coniugale, considerata isolatamente, non rappresenta una ragione sufficiente per ottenere la restituzione di un bene. A determinare l’esito della causa è stata la combinazione di più circostanze: la ripetizione dei tradimenti, il fatto che alcune relazioni fossero già in corso quando venne effettuata la donazione, gli incontri con gli amanti nell’appartamento regalato e la diffusione della vicenda tra i colleghi del professionista.