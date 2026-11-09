Un ragazzo di 22 anni si è arrampicato sull'asta portabandiera davanti al palazzo del Reichstag, ovvero il parlamento tedesco a Berlino e ha sostituito la bandiera tedesca con quella della Palestina: fermato lui e i due complici.

Un ragazzo di 22 anni si è arrampicato sull’asta portabandiera davanti al palazzo del Reichstag, ovvero il parlamento tedesco a Berlino e ha sostituito la bandiera tedesca con quella della Palestina: fermato lui e i due complici. Ecco tutti i dettagli di quando accaduto ieri, 8 novembre.

Si arrampica sull’asta del Parlamento e issa la bandiera palestinese: fermato un 22enne e i due complici

Ieri, domenica 8 novembre 2026, a Berlino, in Germania, un ragazzo di 22 anni si è arrampicato sull’asta portabandiera davanti al palazzo del Reichstag, ovvero il Parlamento tedesco. Qui ha sostituito la bandiera tedesca con quella palestinese. Il ragazzo è stato poi fermato dalla Polizia assieme ai due complici, un 20enne e un 32enne, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto a togliere la bandiera palestinese.

Secondo quanto ricostruito sino a ora dalla polizia, il 22enne sarebbe rimasto sull’asta per circa un’ora, assicurato da un’imbracatura da arrampicata, prima di scendere, mentre due uomini alla base dell’asta, lo avrebbero aiutato, oltre a filmare l’intera scena. Tutti e tre i fermati avrebbero la cittadinanza tedesca.

Germania, si arrampica sull’asta del Parlamento per issare la bandiera palestinese: l’azione è stata rivendicata

Come appena visto, un ragazzo di 22, assieme ai due complici di 20 e 32 anni, è stato fermato dalla Polizia tedesca per essersi arrampicato sull’asta portabandiera davanti al palazzo del Reichstag, il Parlamento tedesco a Berlino, e aver cambiato la bandiera tedesca con quella palestinese. L’azione è stata po i rivendicata dal gruppo tedesco “Peacefully against genocide“. Nel post Instagram si legge: “Oggi issiamo la bandiera palestinese davanti al Bundestag tedesco. I Governi di tutto il mondo non agiscono in nome del popolo quando restano in silenzio, minimizzano e sostengono il genocidio in Palestina. Noi lo chiameremo con il suo nome, lo rederemo visibile e ci opporremo ad esso con la resistenza.”