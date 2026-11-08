Amici torna su Canale 5: i 20 talenti in gara, i giudici D’Alessio e Rochelle, e il ritorno di Angelina Mango dopo Sanremo 2024.

La settima puntata della 74ª edizione di Amici si presenterà domenica 9 novembre alle ore 14 sul canale Canale 5. Il talent show, ideato da Maria De Filippi, continua a mescolare prove di canto, danza e sport, mantenendo viva la sfida tra i giovani allievi della scuola. Il format è famoso per la capacità di lanciare nuove stelle del panorama musicale e spettacolare, e questa nuova puntata promette di confermare la formula vincente con un cast completo e giudici di alto profilo.

Il cast di 20 allievi: canto, danza e sport

Il programma segue le vicende di 20 giovani talenti, suddivisi in tre discipline. In canto si esibiscono Andrea Heros, Aura, Kashmere, Nicolò, Paulo, Saitta, Shari, Tìaso e il gruppo dei Jed. Per la danza, la competizione vede in gara Anna A., Anna M., Benedetta, Charli, Clara, Lollo, Napo e Riccardo.

Infine, la sezione sport è rappresentata da Alex (pattinaggio artistico a rotelle), Gabriele (pugilato) e India (judo). Ogni concorrente affronta prove tecniche e artistiche volte a testare capacità espressive, resistenza e capacità di lavoro di gruppo, elementi al centro del talent show più seguito d’Italia.

Giudici di spicco: Gigi D’Alessio e Garrison Rochelle

Le performance di canto e danza verranno valutate da due figure di rilievo nella scena musicale e coreografica nazionale.

Il vincitore pluripremiato Gigi D’Alessio, cantautore e musicista multiplatino, offre la sua esperienza di produzione discografica e interpretazione sul palco. Accanto a lui, il celebre coreografo Garrison Rochelle, ex prof di Amici e noto per le coreografie internazionali, analizza la composizione dei movimenti e la capacità di comunicare emozioni attraverso il corpo. La loro presenza garantisce una valutazione professionale e stimolante per tutti gli allievi.

Angelina Mango torna sul palcoscenico di Amici

Uno degli eventi più attesi è il ritorno di Angelina Mango, vincitrice della categoria canto nella stagione 2022/2023 e premiata al 74° Festival di Sanremo nel 2024. Dopo il grande successo dell’album “Caramé” e di un tour che ha attraversato i principali teatri italiani, la cantante si prepara a esibirsi con il nuovo singolo “Vita da adulti”. La partecipazione di Mango è vista come un ponte tra il mondo del talent show e la scena musicale più consolidata, offrendo al pubblico un’occasione unica di vedere una giovane stella consolidata tornare alle radici del suo percorso.

Fioretta Mari: un’icona del teatro che parla di Amici

Parallelamente alle emozioni televisive, la veterana attrice e maestra di recitazione Fioretta Mari ha espresso il suo punto di vista sull’importanza di Amici per le nuove generazioni. Dopo ottant’anni di carriera sul palcoscenico, Mari ha recitato accanto a luminari come Gassman, Manfredi, Tognazzi e Troisi, per poi dedicare anni all’insegnamento nella stessa trasmissione. Dal 7 al 22 novembre è impegnata al Teatro Abc di Catania nella messa in scena di “Le Serve” di Jean Genet, nella traduzione di Giorgio Caproni e con la regia di Guglielmo Ferro, accanto a Nadia De Luca e Francesca Ferro. Mari ritiene che Amici sia “il talent più importante d’Italia” e invita i giovani a ritrovare “l’anima” dell’artista, un messaggio che si intreccia con la sua esperienza teatrale attuale.

La puntata di domenica 9 novembre rappresenta un punto di convergenza tra aspirazioni giovanili, giudizi esperti e testimonianze di artisti affermati. Il mix di talenti, la presenza di giudici di spicco e il ritorno di una vincitrice di Sanremo confermano Amici come punto di riferimento per la cultura pop italiana, mentre le parole di Fioretta Mari ricordano l’importanza di trasmettere valori artistici alle nuove generazioni.