L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 novembre: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 9 al 15 novembre2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 9-15 novembre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana da 9 al 15 novembre 2026 sono Cancro, Bilancia e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo settimana 9-15 novembre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 9 al 15 novembre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete : settimana ricca di novità lavorative, con alcuni di voi che potrebbero ricevere nuove mansioni e un aumento della responsabilità. In amore settimana così così.

: settimana ricca di novità lavorative, con alcuni di voi che potrebbero ricevere nuove mansioni e un aumento della responsabilità. In amore settimana così così. Toro : non sarà una settimana particolarmente da ricordare, in amore litigi e discussioni con il partner potrebbero essere all’ordine del giorno, anche sul lavoro possibili screzi coi colleghi.

: non sarà una settimana particolarmente da ricordare, in amore litigi e discussioni con il partner potrebbero essere all’ordine del giorno, anche sul lavoro possibili screzi coi colleghi. Gemelli : settimana nel complesso serena, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Tanta fortuna nella giornata di giovedì.

: settimana nel complesso serena, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Tanta fortuna nella giornata di giovedì. Cancro : ottima settimana in vista, specie dal punto di vista lavorativo, dove le soddisfazioni non mancheranno. Anche in amore settimana ricca di passione e romanticismo.

: ottima settimana in vista, specie dal punto di vista lavorativo, dove le soddisfazioni non mancheranno. Anche in amore settimana ricca di passione e romanticismo. Leone : settimana a due facce, positiva per quanto riguarda il lavoro, negativa invece dal punto di vista sentimentale, con problemi nella coppia legati a vecchie incomprensioni.

: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda il lavoro, negativa invece dal punto di vista sentimentale, con problemi nella coppia legati a vecchie incomprensioni. Vergine : settimana complicata, sotto tutti i punti di vista. In amore possibili malumori nella coppia, e anche sul lavoro attenzione agli imprevisti che rischiano di farvi performare non come al solito.

: settimana complicata, sotto tutti i punti di vista. In amore possibili malumori nella coppia, e anche sul lavoro attenzione agli imprevisti che rischiano di farvi performare non come al solito. Bilancia : che bella settimana vi attende! In amore le cose non potrebbero andare meglio, in arrivo novità anche per i single! Anche sul lavoro tutto procede nel migliore dei modi.

: che bella settimana vi attende! In amore le cose non potrebbero andare meglio, in arrivo novità anche per i single! Anche sul lavoro tutto procede nel migliore dei modi. Scorpione : ottima settimana lavorativamente parlando, con nuovi progetti che lentamente prendono forma. In amore invece attenzione a possibili discussioni con il partner.

: ottima settimana lavorativamente parlando, con nuovi progetti che lentamente prendono forma. In amore invece attenzione a possibili discussioni con il partner. Sagittario: settimana davvero super, con importanti novità specie nella sfera privata: proposta di nozze o bimbo in arrivo? Anche sul lavoro settimana top.

settimana davvero super, con importanti novità specie nella sfera privata: proposta di nozze o bimbo in arrivo? Anche sul lavoro settimana top. Capricorno : settimana all’insegna dello stress e del nervosismo. Saranno giorni carichi di tensione, cercate quindi di dedicare il tempo libero ad attività rilassanti.

: settimana all’insegna dello stress e del nervosismo. Saranno giorni carichi di tensione, cercate quindi di dedicare il tempo libero ad attività rilassanti. Acquario : settimana serena e tranquilla, senza troppi imprevisti sul lavoro e senza troppi malumori in famiglia. Occhio solo a un eccessivo nervosismo mercoledì sera.

: settimana serena e tranquilla, senza troppi imprevisti sul lavoro e senza troppi malumori in famiglia. Occhio solo a un eccessivo nervosismo mercoledì sera. Pesci: settimana a due facce, molto positiva in ambito professionale, negativa invece in amore, sia per chi è in coppia sia per chi è single. Meglio concentrarsi sul vostro benessere interiore.