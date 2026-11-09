È salito a nove il numero delle vittime della strage di Cracovia, dopo la morte in ospedale del 25enne accusato di aver aperto il fuoco nel centro della città. L’attentatore avrebbe prima ucciso i genitori e la sorella, per poi seminare il terrore tra passanti e turisti. La Procura indaga per terrorismo, mentre emergono nuovi dettagli sul suo passato e sulle possibili motivazioni del gesto.

Sparatoria a Cracovia, la strage e il movente estremista

Sulla strage la Procura di Cracovia ha avviato un’indagine per terrorismo, mentre gli investigatori stanno approfondendo il passato e le frequentazioni del giovane per ricostruire il movente dell’attacco. Il ministro dell’Interno polacco, Marcin Kierwinski, ha descritto Oksinski come una persona “affascinata da ideologie di estrema destra“, con convinzioni “molto radicali” e “ultranazionaliste“.

Al momento, tuttavia, non sarebbero stati accertati collegamenti diretti con organizzazioni estremiste. Il 25enne, incensurato ed ex studente di un istituto professionale, viveva con i genitori e la sorella e non aveva mai fatto parte delle forze armate, come precisato dal ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz. Aveva però una particolare passione per le armi, condivisa con il padre: entrambi frequentavano un poligono di tiro sportivo ed erano soci della struttura.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo possedeva due armi regolarmente registrate, mentre il padre ne aveva nove. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate sette armi da fuoco nell’abitazione e altre quattro sarebbero state recuperate sul luogo della strage, insieme a una consistente quantità di munizioni. Al momento dell’attacco Oksinski indossava equipaggiamento di tipo militare, con elmetto e giubbotto antiproiettile, e avrebbe utilizzato un fucile d’assalto AR-15.

Il sindaco di Cracovia, Lukasz Gibala, ha proclamato il lutto cittadino fino all’11 novembre. Dall’Unione europea è arrivato anche il messaggio di cordoglio dell’alto rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, che su X ha scritto: “In questo momento di lutto, la Polonia non è sola“, esprimendo vicinanza alle famiglie delle vittime e ai soccorritori. Anche il primo ministro Donald Tusk ha condannato l’accaduto, definendolo un atto di terrorismo e ricordando la gravità di una delle più drammatiche sparatorie avvenute nel Paese dalla fine del regime comunista nel 1989.

Attentatore 25enne morto in ospedale dopo la strage di Cracovia: chi era Michal Oksinski

È deceduto nelle prime ore di questa mattina Michal Oksinski, il 25enne polacco ritenuto responsabile della sanguinosa sparatoria avvenuta sabato 7 novembre nel centro di Cracovia. Il giovane era stato gravemente ferito durante il conflitto a fuoco con le forze dell’ordine intervenute nella zona della Piazza del Mercato, dove aveva aperto il fuoco contro passanti e turisti. La conferma della morte è arrivata dalla polizia regionale della Piccola Polonia attraverso un comunicato pubblicato su X: “Vi informiamo che l’autore dei tragici eventi è deceduto questa mattina in ospedale“.

A confermare il decesso anche Krzysztof Klęczar, dirigente della regione, precisando che il giovane è morto intorno alle 4:30. Il bilancio complessivo della tragedia è salito a nove morti: sei persone uccise durante l’attacco in città e altre tre trovate senza vita nell’abitazione del venticinquenne, a Ostrowiec Swietokrzyski, a circa due ore di automobile da Cracovia. Si tratta del padre di 53 anni, della madre di 52 e della sorella ventenne, tutti raggiunti da colpi d’arma da fuoco.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Oksinski avrebbe prima ucciso i familiari, per poi raggiungere il centro della città e prendere di mira le persone presenti nelle strade. La sparatoria ha provocato anche 15 feriti, attualmente ricoverati in sei ospedali della città. Tra le vittime dell’attacco in piazza figurano quattro cittadini polacchi di età compresa tra 47 e 61 anni, un britannico di 32 anni e un’austriaca di 51 anni. Ferito anche il marito di quest’ultima. Durante l’intervento sono rimasti coinvolti pure due agenti di polizia, Jakub Kulik e Artur Moranski, entrambi feriti nello scontro a fuoco con l’attentatore.