Terremoto di magnitudo 5.7 in Giappone, almeno 25 feriti: paura per la centrale nucleare

La terra ha tremato in Giappone nel cuore della notte: edifici danneggiati, oggetti precipitati dagli scaffali e almeno 25 persone ferite. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Un violento terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito il Giappone centrale nelle prime ore di domenica 8 novembre, provocando almeno 25 feriti e danni agli edifici. La scossa ha riacceso le preoccupazioni per la sicurezza della centrale nucleare di Hamaoka, situata nell’area interessata dal sisma: nessuna anomalia segnalata, ma resta alta l’attenzione per il rischio di nuove scosse.

Terremoto di magnitudo 5.7 in Giappone: almeno 25 feriti

Il sisma, di magnitudo 5.7 secondo le prime rilevazioni dell’Agenzia meteorologica giapponese, è stato registrato alle 1:04 locali, con epicentro nella parte occidentale della prefettura di Shizuoka e ipocentro a circa 40 chilometri di profondità. Il bilancio provvisorio parla di almeno 25 persone ferite nelle prefetture di Aichi e Shizuoka, mentre sono stati segnalati anche danni agli edifici.

La scossa è stata avvertita in diverse località, tra cui Chita, nella prefettura di Aichi, dove l’intensità ha raggiunto il livello 5, il più elevato registrato nell’area negli ultimi trent’anni. Anche a Nagoya le telecamere di sorveglianza dei supermercati hanno ripreso prodotti e oggetti precipitare dagli scaffali. A Nagano, invece, la caduta di alcuni massi ha determinato la chiusura temporanea di un tratto stradale nei pressi di Iida.

Le autorità non hanno escluso ulteriori movimenti tellurici: possibili scosse di assestamento sono attese anche nei prossimi giorni.

Terremoto in Giappone, nessuna anomalia alla centrale nucleare: disagi ai trasporti

Particolare attenzione è stata riservata alla centrale nucleare di Hamaoka, situata nella prefettura di Shizuoka, non lontano dall’area interessata dal sisma. L’impianto si trova in una zona considerata particolarmente esposta al rischio di un futuro terremoto di grandi proporzioni legato alla Fossa di Nankai, una depressione sottomarina lungo la costa giapponese. La società che gestisce la struttura, Chubu Electric Power Co., ha comunque comunicato che, dopo le verifiche, «non sono state rilevate anomalie», escludendo incidenti riconducibili alla scossa. Resta alta l’attenzione sul rischio sismico della regione: secondo le previsioni del governo giapponese, un megaterremoto nella Fossa di Nankai potrebbe verificarsi entro i prossimi trent’anni.

Nel frattempo, l’assenza di un’allerta tsunami ha scongiurato ulteriori preoccupazioni immediate. Ripercussioni si sono registrate anche sulla circolazione ferroviaria: alcuni collegamenti locali sono stati interrotti, mentre i treni ad alta velocità Shinkansen tra Shizuoka e Gifu-Hashima hanno subito rallentamenti per consentire i controlli di sicurezza.