L'oroscopo del weekend 10-11 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 10 e 11 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 10-11 ottobre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 10 e 11 ottobre 2026 sono Gemelli, Leone e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Scorpione e Acquario.

Oroscopo weekend 10-11 ottobre 2026: le previsioni per ogni segno zodiacale

Ecco l’oroscopo per il weekend del 10 e 11 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete : fine settimana così così. La stanchezza accumulata in questa settimana si farà sentire, per questo il consiglio è dedicare questi due giorni al sano riposo e alla ricarica delle energie.

: fine settimana così così. La stanchezza accumulata in questa settimana si farà sentire, per questo il consiglio è dedicare questi due giorni al sano riposo e alla ricarica delle energie. Toro : fine settimana negativo, specie per quanto riguarda l’amore, con litigi e discussioni con il partner che potrebbero portare alcuni di voi a mettere in dubbio la relazione.

: fine settimana negativo, specie per quanto riguarda l’amore, con litigi e discussioni con il partner che potrebbero portare alcuni di voi a mettere in dubbio la relazione. Gemelli: ottimo weekend in vista, pieno di emozioni e divertimento. Sabato sarà una giornata all’insegna dell’amore, domenica invece giornata da trascorrere assieme agli amici di sempre.

ottimo weekend in vista, pieno di emozioni e divertimento. Sabato sarà una giornata all’insegna dell’amore, domenica invece giornata da trascorrere assieme agli amici di sempre. Cancro: sarà un fine settimana nel complesso sereno, specie la giornata di sabato sarà molto fortunata e positiva. Domenica un pò di stanchezza di troppo, cercate dunque di riposarvi a dovere.

sarà un fine settimana nel complesso sereno, specie la giornata di sabato sarà molto fortunata e positiva. Domenica un pò di stanchezza di troppo, cercate dunque di riposarvi a dovere. Leone: fine settimana davvero super, specie per i single che potrebbero ricevere una telefonata davvero insperata da una persona molto speciale. Tanta fortuna domenica sera.

fine settimana davvero super, specie per i single che potrebbero ricevere una telefonata davvero insperata da una persona molto speciale. Tanta fortuna domenica sera. Vergine : fine settimana all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre. Molti di voi avranno voglia di riprendere a fare attività che avevate abbandonato da tempo.

: fine settimana all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre. Molti di voi avranno voglia di riprendere a fare attività che avevate abbandonato da tempo. Bilancia: qualche malumore di troppo nella giornata di sabato, con vecchi dissapori col partner che torneranno a galla. Domenica invece giornata all’insegna del relax e della serenità.

qualche malumore di troppo nella giornata di sabato, con vecchi dissapori col partner che torneranno a galla. Domenica invece giornata all’insegna del relax e della serenità. Scorpione : non sarà un fine settimana da ricordare, le stelle non sono infatti dalla vostra parte e gli imprevisti saranno davvero tanti. Alcuni di voi infatti dovranno cambiare i piani del weekend.

: non sarà un fine settimana da ricordare, le stelle non sono infatti dalla vostra parte e gli imprevisti saranno davvero tanti. Alcuni di voi infatti dovranno cambiare i piani del weekend. Sagittario : weekend a due facce. Sabato sarà una giornata complicata e piena di imprevisti e contrattempi. Domenica invece sarà una giornata serena e positiva, all’insegna della famiglia.

: weekend a due facce. Sabato sarà una giornata complicata e piena di imprevisti e contrattempi. Domenica invece sarà una giornata serena e positiva, all’insegna della famiglia. Capricorno : ottimo fine settimana, all’insegna dell’amore, della famiglia e del sano divertimento. Sabato soprattutto sarà una giornata davvero super fortunata.

: ottimo fine settimana, all’insegna dell’amore, della famiglia e del sano divertimento. Sabato soprattutto sarà una giornata davvero super fortunata. Acquario : weekend complicata, nervosismo e stanchezza rischiano infatti di ripercuotersi nelle vostre relazioni interpersonali e dare vita a litigi e discussioni con le persone a voi care.

: weekend complicata, nervosismo e stanchezza rischiano infatti di ripercuotersi nelle vostre relazioni interpersonali e dare vita a litigi e discussioni con le persone a voi care. Pesci: fine settimana nel complesso sereno, non mancherà qualche piccolo imprevisto ma nulla che non riuscirete a risolvere nel modo migliore. Tanta fortuna sabato pomeriggio.