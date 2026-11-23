Le previsioni di Paolo Fox per i dodici segni dello zodiaco riguardano domani, 23 novembre 2026, e coprono amore, lavoro e fortuna. Nello stesso periodo circola una pagina di previsioni dedicata all’Acquario che assegna alla giornata di venerdì 20 novembre un punteggio di 9/10. Il segno è associato al nome di Marc Márquez, indicato come nato sotto l’Acquario.

Il caso dell’Acquario e il linguaggio dello sport

La previsione per l’Acquario del 20 novembre descrive la giornata con un lessico preso dallo sport: la ginnastica, la scherma, la marcia e lo sci alpino in discesa libera. Ogni ambito della vita del lettore, dai sentimenti al lavoro passando per l’amicizia, è associato a una disciplina diversa.

Il testo parla di equilibrio, sicurezza e successi, senza indicare azioni concrete o eventi verificabili.

Il riferimento a Marc Márquez, pilota spagnolo noto per le corse in moto, si inserisce in questa scelta di immagini sportive. Il materiale non spiega però se la previsione sia stata scritta pensando a lui o se il nome sia usato solo per attirare l’attenzione del pubblico sul segno.

Le previsioni di domani per i dodici segni

Le previsioni di Paolo Fox per il 23 novembre 2026 assegnano a ciascun segno un tema prevalente. L’Ariete è descritto come entusiasta, con il consiglio di non bruciare le tappe. Il Toro potrebbe essere attratto da una persona conosciuta da poco, mentre il Cancro deve fare i conti con il ritorno di una persona del passato. Il Leone è spinto verso la passione e la Bilancia vede favorita la sfera affettiva.

Il Sagittario trova vitalità grazie al Sole nel proprio segno e può ripartire sul lavoro. Lo Scorpione deve evitare tensioni in famiglia, legate a una Luna in opposizione. Il Pesci è invitato alla prudenza in amore, perché le apparenze potrebbero ingannare. Le previsioni hanno un tono generico e si applicano, in larga parte, a molte persone diverse.

Una terza pagina, intitolata alle previsioni settimanali dei Pesci per il periodo 16-22 novembre, non contiene previsioni: il testo è un avviso sull’accesso a un account su più dispositivi. Per questo motivo il materiale non permette di ricostruire la previsione settimanale.

Incertezza, media e adesione all’oroscopo

Il materiale non contiene dati su quante persone leggano l’oroscopo, né su eventuali legami con l’incertezza economica o politica del 2026. Il collegamento tra questi fenomeni resta quindi un’ipotesi da verificare con ricerche e numeri che al momento mancano.

Le previsioni compaiono all’interno di un sito di informazione a pagamento, accanto ad altri contenuti. Il funzionamento dell’abbonamento, con limiti sui dispositivi collegati, mostra che la pagina fa parte dell’offerta editoriale del sito, sullo stesso piano delle notizie. Il materiale non dice però quanto questo formato incida sul pubblico.

Per chi legge, il dato verificabile è la data: le previsioni citate riguardano il 20 novembre, la settimana dal 16 al 22 novembre e il 23 novembre 2026. Confrontare la data di pubblicazione con quella della previsione permette di capire a quale giorno si riferisce ciascun testo.