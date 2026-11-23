Il numero delle vittime a Dymer continua a crescere dopo l'attacco del drone russo. Tra i detriti dell'edificio di cinque piani sono stati trovati altri tre corpi, mentre una donna anziana e un bambino sono stati salvati vivi.

La devastazione portata dall’attacco di un drone russo a Dymer, nella regione di Kiev, si aggrava con il passare delle ore. Il bilancio delle vittime è salito a nove persone, dopo che i soccorritori hanno recuperato i corpi di altre tre individui dalle macerie di un edificio residenziale di cinque piani. La notizia è stata confermata da Timur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare di Kiev, secondo quanto riportato dalla stampa ucraina.

Il recupero dei corpi e le speranze tra i detriti

Mentre le operazioni di rimozione dei detriti proseguono senza sosta, emerge la drammaticità di ciò che resta della struttura colpita. I team di emergenza stanno lavorando per completare la ricerca sotto le fondamenta crollate, in un contesto dove ogni ora può portare nuove conferme o nuove tragedie.

Tkachenko ha specificato che le attività di ricerca e salvataggio sono tuttora in corso, sottolineando la complessità dell’intervento su un palazzo così gravemente danneggiato.

Tuttavia, non tutto è perso. Dalle macerie è stata estratta viva una donna di 79 anni, attualmente sottoposta alle cure mediche necessarie per stabilizzarne le condizioni. Questo salvataggio segue quello avvenuto ieri sera, quando un bambino era stato tratto in salvo dai rottami dello stesso edificio.

Questi due episodi rappresentano gli unici momenti di sollievo in una giornata segnata dal lutto e dalla distruzione.

L’evoluzione del bilancio delle vittime

Il conteggio delle perdite umane ha subito diverse revisioni nelle ultime ore, riflettendo la difficoltà di operare in zone ad alto rischio strutturale. Inizialmente, le autorità locali avevano comunicato un bilancio di quattro morti. Successivamente, il Servizio statale per le emergenze aveva confermato il recupero del corpo della sesta vittima, portando il totale a sei decessi.

Ora, con il ritrovamento di ulteriori tre salme, il numero ufficiale è arrivato a nove. Timur Tkachenko, intervenuto anche come capo dell’amministrazione statale regionale di Kiev, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia dell’ultima vittima identificata prima che il bilancio subisse l’ulteriore incremento. La progressione dei numeri testimonia come la situazione sul campo sia ancora fluida e terribile, con i soccorritori che continuano a scavare per garantire dignità ai dispersi e supporto ai sopravvissuti.